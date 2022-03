Nederland en Duitsland spelen gelijk in boeiend oefenduel, monsterzeges voor Frankrijk, Spanje en Noorwegen

Nederland en Duitsland hebben in een oefenduel dinsdagavond 1-1 gelijkgespeeld. De Nederlanders zitten daardoor niet in pot 1 voor de loting van het WK in Qatar, die vrijdag wordt uitgevoerd. Verder in de oefenduels vielen monsterzeges van Spanje, Frankrijk en Noorwegen op.

Nederlands bondscoach Louis Van Gaal koos in de oefeninterland opnieuw voor Mark Flekken (28, Freiburg) als doelman, maar voor de andere posities stonden duidelijk de sterkste spelers aan de aftrap. Bij de Duitsers twee nieuwere namen: David Raum (23, Hoffenheim) en Nico Schlotterbeck (22, Freiburg). Het was echter ervaren rot Thomas Müller die de 0-1 tegen de touwen werkte met een stevige pegel na mistasten bij de Nederlanders.

Pas laat in de tweede helft kwamen de Nederlanders terug. Steven Bergwijn, begonnen vanop de bank, maakte alsnog de gelijkmaker. Onze noorderburen waren nog het dichtste bij een overwinning met kansen voor Klaassen en De Ligt, terwijl Flekken ex-Anderlechtspits Lukas Nmecha nog behoedde voor de goal. Daardoor zijn de Nederlands wel geen reekshoofd voor de WK-loting van komende vrijdag.

☄️ | Steven Bergwijn trapt de gelijkmaker van dichtbij tegen de netten! ⚡️ #NEDGER pic.twitter.com/UK25LcNg0D — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 29, 2022

Maguire uitgefloten voor Engeland

De Engelsen oefenden op Wembley, onder leiding van de Belgische ref Eric Lambrechts, tegen Ivoorkust. Het thuispubliek keerde zich van bij de start tegen verdediger Harry Maguire: hij werd uitgefloten bij het uitroepen van de opstelling én bij zijn eerste baltoetsen. Ollie Watkins, 26-jarige spits van Aston Villa, opende de score tegen de Ivorianen met een simpele intikker. Zijn tweede interlandgoal ooit, zijn tweede in vier dagen tijd.

Nog voor de rust kreeg Serge Aurier, die voor Tottenham lang speelde in Wembley toen White Hart Lane afgebroken werd voor het Tottenham Stadium, rood met een tweede gele kaart. Net voor de rust zette Raheem Sterling de 2-0 in doel. Tyrone Mings scoorde in de blessuretijd de derde Engelse goal.

Fabelachtige terugkeer Eriksen

Negen maanden nadat Christian Eriksen in elkaar stortte tijden de EK-wedstrijd tegen Finland, is de Deen weer terug in Parken, het stadion in Kopenhagen waar het allemaal misliep. Eriksen werd door het Deense publiek meteen getrakteerd op een staande ovatie. De Deen was zichtbaar onder de indruk en bedankte zijn fans door net voor het uur de 3-0 knap tegen de touwen te trappen.

Laatste interland van Chiellini?

Giorgio Chiellini stond verrassend in de basis bij de Italianen in het uitduel bij Turkije. De verdediger van Juventus had de voorbije maanden amper gespeeld, maar kreeg toch de aanvoerdersband voor zijn 115de en mogelijk laatste interland. De openingsgoal kwam op naam van de thuisploeg, Cengiz Under zette hen op voorsprong.

Na een dik halfuurtje gooiden de Italianen de wedstrijd echter om: eerst scoorde Bryan Cristante de gelijkmaker, enkele minuten daarna zette Giacomo Raspadori de wedstrijd plots op 1-2. In de tweede helft was het diezelfde Sassuolo-spits die de voorsprong uitdiepte. De Turken kwamen via Serdar Dursun nog dichterbij, maar meer dan 2-3 werd het niet meer.

Foto: REUTERS

Spanje - IJsland 5-0

Arnar Vidarsson mocht met zijn Vikings op bezoek bij Spanje, maar beleefde daar als bondscoach weinig plezier aan. De thuisploeg maakte er een feestje van: Alvaro Morata en invaller Pablo Sarabia scoorden twee keer, ook Yérémy Pino zette zich op het scorebord.

Frankrijk - Zuid-Afrika 5-0

De wereldkampioenen zetten meteen druk op de bezoekers, maar het was toch nog even wachten tot het onvermijdelijke doelpunt viel. De al even onvermijdelijke Kylian Mbappé was verantwoordelijk: hij krulde heerlijk de 1-0 in de winkelhaak vanop de rand van de zestien. Ook Olivier Giroud bleef weer niet droog staan in het shirt van Les Bleus: hij scoorde dankzij een mooie controle van Griezmann in de zestien.

Pas in het laatste kwartier kon Frankrijk plots de zege stevig verruimen. Nog een keertje Mbappé en invallers Wissam Ben Yedder en Mattéo Guendouzi maakten er alsnog een ruime 5-0 pandoering van.

Foto: AFP

Noorwegen - Armenië 9-0

De grootste pandoering kwam uit deze partij. De Noren, met Andreas Hanche-Olsen (Gent) en een scorende Kristian Thorsvedt (Genk) in de basis, konden rekenen op hun uitstekende spitsenvoorlinie. Joshua King trapte er drie tegen de netten, Erling Braut Haaland hield het bij twee rozen. Ook ex-Gentenaar Alexander Sorloth viel in en scoorde nog twee keer.

Foto: via REUTERS

Teuma en Hendry scoren

De Maltezen oefenden dinsdagavond tegen nog een kleine voetbalstaat: Koeweit. Malta haalde het met 2-0, dankzij Teddy Teuma (Union) en Alexander Satariano. Bij het duel Oostenrijk-Schotland viel er ook een ‘Belgisch’ doelpunt te bespeuren: Jack Hendry van Club Brugge opende de score voor de Schotten in het 2-2 gelijkspel.