Ongezien: Chelsea verliest League Cup-finale tegen Liverpool nadat ingevallen doelman Kepa beslissende strafschop hoog over knalt

Geen derde prijs van het seizoen voor Chelsea. The Blues moesten het in een razend spannende League Cup-finale afleggen tegen Liverpool in de strafschoppenreeks. Liverpool won die met 11-10: elke speler van The Reds scoorde, Kepa - die in de 119de minuut was ingevallen - trapte de beslissende elfmeter van Chelsea huizenhoog over.

Chelsea en Liverpool kwamen in 120 minuten speeltijd niet tot scoren. Afgekeurde doelpunten waren er wel aan beide kanten: in de tweede helft was er eentje van Joel Matip, in de eerste helft van de verlengingen ging ook bij Romelu Lukaku het feest niet door. De Rode Duivel scoorde, maar stond daarbij héél nipt buitenspel.

Een brilscore dus na de verlengingen, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Bij Chelsea werd vaste doelman Mendy naar de kant gehaald voor zijn doublure Kepa. Voor de Baskische keeper werd het echter een uitermate pijnlijke penaltyreeks: Kepa liet eerst alle elf strafschoppen van Liverpool binnen - daarbij ook eentje van Divock Origi - en miste vervolgens zelf zijn penalty door ver over te trappen. Liverpool haalde het zo dus met 11-10: ongezien.

Chelsea grijpt zo naast een derde prijs dit seizoen nadat het eerder al de Europese Supercup en het WK voor clubs won. Liverpool slaagt er op zijn beurt in om de hegemonie van Manchester City te doorbreken: die club had de vorige vier edities van de League Cup gewonnen.