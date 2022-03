Zonder De Bruyne en co lukt het niet: experimentele Rode Duivels overtuigen niet en blijven steken op gelijkspel tegen Ierland

De Rode Duivels met minder 50 caps kunnen geen goed rapport voorleggen. De Belgen speelden tegen een matig Ierland een te gezapige oefenwedstrijd en gaven twee keer een voorsprong uit handen: 2-2. Debutant Mangala liet zich aftroeven bij de gelijkmaker, maar was niet de enige die flauw voetbalde. Ierland was geen plezierland.

Happy Birthday, Ireland. De Ierse Bond vierde zijn 100ste verjaardag en nodigde België uit op het feestje. Niet verwonderlijk, in het verleden vochten de Boys in Green en de Duivels al mooie duels uit. De eerste Ierse WK-kwalificatiematch in 1934 bijvoorbeeld was tegen België: 4-4. Of in 1997 mocht ons land naar het WK ten koste van Ierland. Luc Nilis, weet u nog?

Het was maar een oefenmatch, maar het Aviva Stadium in Dublin was met zo’n 45.000 man toch goed volgelopen voor deze partij. Vaders met zonen zaten in het zonnetje. De thuisploeg wou het publiek graag iets teruggeven en begon met druk naar voren. Niet dat de Belgen daar zo van onder de indruk waren. Ierland stelde weliswaar zijn beste ploeg op, maar sommige van die jongens voetballen in de Engelse lagere klassen. Sterk waren die niet.

Zoekende Tielemans

Dat bleek ook bij de eerste de beste Belgische tegenaanval na 11 minuten. Hans Vanaken stuurde Michy Batshuayi diep en die slingerde zich met zijn eerste balcontact tussen twee verdedigers. Batsman krulde het leer in de verste hoek. Veel te gemakkelijk, maar wel 0-1. Bling, Bling Batshuayi krikte zo weer zijn statistieken op. Normaal scoort de spits altijd bij de nationale ploeg, maar de jongste zes interlands was hij stilgevallen. Nu scoorde hij toch zijn 23ste (!) treffer in 40 interlands.

Die tegengoal gaf de Ieren een mokerslag. De druk viel weg en de Belgen gingen gezapig controlevoetbal spelen. Zoals u weet liet Roberto Martinez zijn sterspelers thuis en moesten de spelers met minder dan 50 caps hun plan trekken. Daarbij knapte Leander Dendoncker zijn werk goed op, maar vele anderen lieten zich in slaap wiegen. Tielemans was niet secuur, Saelemaekers was nergens en ook De Ketelaere vond zijn draai niet. België dreigde niet meer.

De Ierse regisseur wou wat meer animo en lawaai in de voetbaltempel en bracht een halve minuut assistent-bondscoach Thierry Henry in beeld op de grote schermen. Het Ierse volk beschouwt de Fransman nog steeds als een bedrieger na zijn handspel dat hen het WK 2010 kostte en het awoert zwol aan. Het sein voor The Green Army om scherper te worden. Normaal kunnen Ieren zingen (en drinken) voor ze kunnen praten, maar nu was het stadion te stil. Toen de tribunes begonnen te leven, werd hun elftal ook wakker.

Josh Cullen en co rukten weer op zonder goed te voetballen. Toch gaven de Rode Duivels de controle uit handen. Ze hadden wel 61 procent balbezit, maar werden nonchalanter. Alsof het wel vanzelf zou gaan. Helaas, toen de defensie een bal niet wegkreeg, trapte Ogbene opeens met een omhaal de gelijkmaker tegen de touwen. Dat hadden we niet verwacht. Bij de Belgen was er niemand die rechtstond om de ploeg op sleeptouw te nemen. Ook Thorgan Hazard niet. Nochtans was dat iets wat Martinez wou uittesten.

Geen clean sheet

Hopen op beterschap na de pauze dan maar. Foket verving de bleke Saelemaekers, maar Denayer en Boyata moesten al snel een bal van de lijn vegen. Onze langharige defensie worstelde soms met oprukkende Ieren en het valt op dat we al 5 interlands op rij de nul niet meer kunnen houden. Eigenlijk was Theate de meest bedreven verdediger.

Het was vooral het tempo dat omhoog moest, maar dat verzuimden de Belgen. Te veel passes gingen achteruit en de match kabbelde voort. En toch leken de Rode Duivels aan het langste eind te gaan trekken door een stilstaande fase. Bij een hoekschop week een kopbal van Hans Vanaken af en het stond 1-2. De draaischijf van Club Brugge eiste zijn rol op.

Op dat momen leek de weerstand van de Ieren gebroken. Roberto Martinez sloeg aan het wisselen, want Boyata viel lichtgeblesseerd uit en ook Batshuayi ging met een pijntje naar de kant. Geen risico’s. De bondscoach liet zelfs Orel Mangala debuteren, maar die zal zijn eerste cap nog een tijdje heugen. Bij één van de laatste Ierse tegenaanvallen werd de Stuttgart-middenvelder afgetroefd in de lucht en werd het als nog 2-2. Balen, maar dinsdag is er een nieuwe oefenmatch tegen Burkina Faso. Voor Ierland was het echt een Happy Birthday.