Rode Duivels winnen simpel van Burkina Faso: Trossard en Januzaj charmeren, eindelijk nog eens een clean sheet

Het was maar tegen het nummer 56 van de FIFA-ranking, maar toch was de match tegen Burkina Faso “leerrijk”, zoals de bondscoach dat dan zegt. Vijf vragen, vijf antwoorden na de 3-0 overwinning van de Rode Duivels.

Kon de onuitgegeven defensie wel de nul houden? Ja!

Pfieuw. De start deed niet het beste vermoeden. Sebastiaan Bornauw speelde te kort terug op doelman Matz Sels, waarna Burkina Faso ei zo na kon scoren. Het zou een fikse tegenvaller geweest zijn. Voor de Rode Duivels als collectief - ze waren er al vijf interlands niet in geslaagd om de nul te houden -, maar ook voor de drie verdedigers individueel. Jason Denayer wilde eindelijk nog eens een goed gevoel overhouden aan een match - bij Lyon zit hij op een zijspoor, tegen Ierland was hij niet top -, terwijl Bornauw en debutant Siebe Van der Heyden van Union de bondscoach wilden tonen dat hij op hen kan rekenen. Het wedstrijdbegin was evenwel moeizaam. Op zich niet onlogisch, gezien het enthousiasme bij de Burkinezen en het gebrek aan ritme, maar het was toch iets te onrustig. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam er steeds meer controle. De weinige keren dat Burkina Faso nog dicht bij een eertreffer kwam, stond Sels (en de lat) paraat.

Foto: BELGA

Is Trossard een volwaarde optie als linkerwingback? Ja!

Geen Thorgan Hazard op zijn 29ste verjaardag. De Rode Duivel van Dortmund was onvoldoende hersteld van een voor hem blijkbaar zware partij in Dublin. Omdat ook Castagne (geblesseerd) en Carrasco (meer dan vijftig caps) ontbraken, was het voor Martinez zoeken naar een alternatief op links. Hij kwam logischerwijze uit bij Leandro Trossard, die eerder al als linkerwingback gespeeld had, maar eigenlijk een offensieve positie verkiest. De Limburger bewees echter dat hij ook een rijtje lager een meerwaarde kan zijn. Defensief trok hij zijn streng, offensief was hij sterk. Trossard leverde de assists voor de kopbaldoelpunten van Vanaken en Benteke en was goed gevolgd op een schot van Michy Batshuayi om zelf de 2-0 te maken. Na de invalbeurt van Alexis Saelemaekers mocht Trossard in de pocket spelen en ook daar had hij er zin in. Goeie punten gescoord, kortom.

Herpakte Tielemans zich na de zeperd tegen Ierland? Mmmmm...

Er werd veel van hem verwacht. Martinez schonk Youri Tielemans de kapiteinsband voor deze interlandperiode, en dus noemde elke journalist hem prompt de leider van de opkomende generatie. Op zich niet meer dan normaal: Tielemans telt bijna vijftig wedstrijden als international en is een vaste waarde in de Premier League - geen enkele jongere kan meer adelbrieven voorleggen -, maar tegen Ierland kon hij die status te weinig in de verf zetten. Het maakte dat het uitkijken was naar zijn prestatie tegen Burkina Faso. De balans? Het was zozo: niet slecht, niet geweldig. Tielemans was naar zijn doen af en toe te onzuiver in de passing en kon nooit echt gevaarlijk zijn. Het neemt niet weg dat hij zijn rol als patron wel probeerde te spelen: Tielemans nam initiatief, stuurde zijn ploegmakkers voortdurend bij, was verbaal zeer aanwezig en pookte de supporters op.

Foto: BELGA

Greep Januzaj zijn (misschien echt wel) laatste kans? Ja!

Zijn laatste basisplek bij de Rode Duivels dateerde van... september 2019. En het is een legendarische, maar wel om de foute redenen: tijdens de 0-4-zege op San Marino maakte Adnan Januzaj en volgevreten en ongeïnspireerde indruk, wat hem nadien duur te staan kwam: hij mocht niet mee naar het EK. Pas gisteren kreeg hij nog eens de kans om zich van bij de start in de gratie van Martinez te spelen. En het moest beter dan tijdens zijn invalbeurt in Ierland, waar hij niet charmeerde, anders dreigde hij weer uit beeld te belanden. Gelukkig voor hem had Januzaj de boodschap blijkbaar begrepen: tegen Burkina Faso was hij op de afspraak. Zijn mooiste moment was een prachtig lobbetje over de Burkinese defensie, waarmee hij aan de basis lag van de 2-0. En of die jongen kan voetballen.

Verdient Benteke meer speelkansen? Als de nood hoog is...

Spits nummer één is hij al eventjes niet meer. En in de pikorde is ook Michy Batshuayi hem definitief voorbij, maar het was toch enigszins opvallend dat Christian Benteke zelfs tegen Burkina Faso maar twintig minuten mocht meedoen. We moeten wel eerlijk zijn: waren wij bondscoach, dan zou Benteke ook niet onze eerste keuze zijn. Anderzijds is het een aanvaller die je wel kunt gebruiken als de nood hoog is. Benteke heeft een uniek profiel - groot en kopbalsterk-, wat hem in sommige wedstrijdsituaties aan aantrekkelijk wapen maakt. In het Lotto Park zette hij zijn grootste troef in de verf: drop een bal in de zestien en met het hoofd maakt hij er wel iets van (3-0). Maar om op basis van die goal te zeggen dat hij echt vaker moet spelen? Zo ver willen we ook niet gaan...