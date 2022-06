Wat een afgang! Rode Duivels krijgen zes maanden voor het WK zorgwekkende pandoering van Nederland

Wat een wake-up-call. We zijn zes maanden voor het WK in Qatar en de Gouden Generatie kreeg van Nederland zijn meest pijnlijke pandoering: 1-4. Oké, het was een eindeseizoenswedstrijd en de Nations League is niet onze prioriteit, maar dit is toch (even) zorgwekkend. Overal kwam België een stap tekort. Hoe zal Roberto Martinez dat nu positief draaien?

Beter een goeie buur, dan een verre vriend. De Hollanders hebben die rol de voorbije jaren met verve vertolkt. De Rode Duivels waren jarenlang superieur en Nederland werd een nederig land. Bij momenten toch een beetje. Het was van 1997 geleden dat ze België nog eens geklopt hadden. Dat waren maar liefst 9036 zegeloze dagen. Dan toon je maar beter respect, zonder heel close te zijn. Die tijden zijn helaas voorbij. Frenkie de Jong en co heersten.

Zonder spits

Oké, het was een eindeseizoensmatch waarvoor sommige Belgische internationals geen goesting meer hadden naar een zwaar jaar, maar dit was toch de derby der Lage Landen voor een vol Boudewijnstadion. Dan is het toch pijnlijk als je voetbalt/verdedigt als natte dweilen. De Belgen brachten nochtans een sterk elftal aan de aftrap. Het was acht maanden geleden dat het trio Lukaku-Hazard-De Bruyne nog eens had samengespeeld en dat blijft toch een straffe drietand. Helaas, leek Big Rom niet helemaal fit na zijn enkelblessure. De spits week vaak uit naar rechts om in duel te gaan met Nathan Aké en ontweek de beresterke Virgil van Dijk. Met Lukaku in het team konden de Duivels wel nog enkele lange ballen trappen zodat Romelu de Hollandse defensie kon bezighouden. Helaas verzwikte onze targetman opnieuw zijn voet en moest hij vervangen worden. Vanaf toen was alle panache uit onze aanval.

Foto: BELGA

Zeker omdat Roberto Martinez met Leandro Trossard nog een extra pocketspeler inbracht. Timothy Castagne had één keer op de kruising getrapt, maar eens België zonder echte spits voetbalde, nam Oranje het heft helemaal in handen. Achteraan kwamen we overal een stapje tekort en leden we veel balverlies. Simon Mignolet hield de Duivels eerst nog overeind, maar toen Bergwijn te veel ruimte kreeg, vlamde hij het leer in de verste hoek: 0-1.

Het licht stond op Oranje en bij ons keek iedereen naar Kevin De Bruyne en Eden Hazard. King Kev kende evenwel niet zijn beste avond en de oudste Hazard zocht nog naar zichzelf na een lange blessure. De Real-speler schudde wel wat dribbels uit zijn voeten, maar verdween héél snel uit de wedstrijd. Het was logisch dat Eden Hazard aan de rust werd vervangen. Ons probleem was ook dat we te weinig fitte/scherpe jongens hadden, want ook Meunier had dit seizoen maar 17 matchen gespeeld voor Dortmund.

Foto: AFP

Debuut Onana

Na de pauze probeerde Martinez wat meer balans in zijn ploeg te krijgen door Amadou Onana te laten debuteren. De Lille-middenvelder moest de strijd aangaan op het middenveld, maar het bleef dweilen met de kraan open. Frenkie de Jong regisseerde Bergwijn deed wat hij wou en ook Depay ontbond zijn (Rode) Duivels.

Dedryck Boyata is geen Kompany of Vermaelen. Toen hij slecht inspeelde, werd onze rechterflank opgerold voor 0-2 en de aanvalsgolven bleven komen. Mignolet redde nog eens de meubelen, maar in de volgende fase werkte Dumfries het leer binnen. Daarna scoorde Depay zijn tweede van de avond. Walking with Memphis.

Foto: BELGA

Het was van 3 september 2010 geleden dat België nog eens een oefenduel had verloren. Dat was toen een 0-1 tegen Duitsland. Dit zou de pijnlijkste nederlaag ooit worden van de Gouden Generatie. Er was al eens een 5-2 tegen Zwitserland, maar dat was een accident de parcours. Nu zijn we zes maanden van het WK in Qatar. Zorgwekkend.

Ja, er werd nog een goal van Castagne afgekeurd voor buitenspel en Batshuayi scoorde nog de eerredder, maar het bleef toch gezichtsverlies. Wat was Thibaut Courtois blij dat hij thuis zat met een pubalgie. Het is nu wel afwachten hoe de Belgen de 3 volgende wedstrijden in de Nations League zullen aanpakken, maar die tegen Oranje kon niet snel genoeg gedaan zijn. Nederland maakte van ons weer een Nederig land.