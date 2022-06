Opnieuw lukt het niet tegen Wales: Rode Duivels komen bijna goed weg, maar slikken alsnog late gelijkmaker

België is bij de immer lastige verplaatsing naar Wales op een 1-1 blijven steken. De Rode Duivels kwamen goed weg toen het snelle openingsdoelpunt van Ethan Ampadu werd afgekeurd voor buitenspel, leken uiteindelijk dankzij een doelpunt van Youri Tielemans in het begin van de tweede helft met het kleinste verschil te gaan winnen in Cardiff, tot Johnson na een VAR-check alsnog gelijkmaakte voor de Welshmen.

Toen Youri Tielemans eerder deze interlandbreak op de persconferentie verscheen, kreeg hij vooral vragen over zijn zogezegd mindere prestaties bij de Rode Duivels de laatste maanden. Tielemans vond dat zelf een beetje overdreven. Tegen Wales zette hij die verwondering kracht bij: hij was op de afspraak en maakte kort na de rust de 0-1 met een droge knal. Het was zijn eerste doelpunt als international sinds 18 november 2020, toen tegen Denemarken.

Tielemans had in de eerste helft ook al kunnen of zelfs moeten scoren, net als Carrasco en Trossard, maar het vizier stond toen nog niet op scherp. Ook in de eerste minuten ontbrak het een beetje aan vuur, zo was te zien bij een scrimmage in de zestien. Wales vocht voor de bal, die bleef hangen, Ethan Ampadu zette er zijn voet tegen: 1-0. Gelukkig voor de Rode Duivels was er voorafgaand buitenspel geweest, zo gaf de VAR aan.

Roberto Martinez koos voor een experimentele defensie, met Dendoncker, Boyata en Theate. Die jongens hadden aanvankelijk het niet onder de markt met de beweeglijke Welshe aanvallers. Er kwamen dan voor de pauze ook wat kansjes voor de pauze voor Bale en ploegmaats, maar het is niet zo dat Koen Casteels (een echt ijskonijn onder de lat) mirakelreddingen moest verrichten.

Na de 0-1 was niet de meest sprankelende wedstrijd voor de neutrale toeschouwer: het tempo lag niet verschroeiend hoog, er was wel wat afval langs beide zijden en de mogelijkheden volgden mekaar, zeker na de rust, niet in sneltempo op. De Rode Duivels hadden controle, maar gingen niet op zoek naar de geruststellende 0-2. En dat zouden ze zich nog beklagen.

Want iedereen kent de oude voetbalwijsheid: met één goal bonus krijgt de tegenstander altijd nog die ene mogelijkheid om gelijk te maken. En zo was het ook in Cardiff. Rodon kopte eerste nog over, invaller Brennan Johnson wist Casteels wel te verslaan na een geweldige assist van Ramsey. Het stadion ontplofte, de fans van Wales weten echt wel hoe ze sfeer moeten maken.

En zo blijven de Rode Duivels met 4 op 9 achter in deze Nations League: te weinig voor een team met zo veel kwaliteiten. Dinsdag tegen Polen is winst een must om in de running te blijven voor een plekje bij de Final Four.