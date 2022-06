Titelverdediger Frankrijk mag Final Four vergeten na nederlaag tegen Kroatië en moet vrezen voor degradatie in Nations League

Kroatië, op het komende WK tegenstander van de Rode Duivels, heeft wereldkampioen Frankrijk in crisis gedompeld. Na in Parijs met 0-1 te verliezen, staan Les Bleus troosteloos laatste in hun Nations League-poule. Wat ons land verwacht van Roberto Martinez bij de Duivels, is net wat Didier Deschamps nu zuur lijkt op te breken.

Denemarken voert nog steeds groep 1 in de Nations League aan, na 2-0-winst tegen Oostenrijk. Maehle (ex-Genk) gaf het eerste doelpunt aan, Club-speler Skov Olsen maakte het tweede (lees meer). De voornaamste bedreiging om Denemarken nog uit de Final Four van de Nations League te houden komt zowaar van Kroatië. En dus niet van wereldkampioen Frankrijk. Les Bleus staan zelfs laatste, na 0-1-verlies in eigen huis. Qua mislukte aanloop naar de komende wereldbeker kan het tellen.

Het was oude krijger Luka Modric die de vicewereldkampioen de zege schonk in het Stade de France na een vroege penalty. Konaté trapte op de hiel van Budimir, waarna Frankrijk-doelman Maignan de strafschop van Modric slechts met de vingertoppen kon beroeren: 0-1. Frankrijk rekende op Mbappé om iets terug te doen, maar de wervelwind van PSG stuitte zowel voor als na de rust op doelman Ivusic. Ook Digne kreeg op slag van rust de bal niet tegen de netten.

Van de vijf spelers die dit seizoen over alle competities heen het meest scoorden had Frankrijk er nochtans drie in de basis. Maar ondanks 170 goals op clubniveau voor Benzema, Mbappé en Nkunku kreeg de thuisploeg geen goal gemaakt. Het mocht Milan doelman Maignan, die Lloris op de bank hield, zelfs danken dat hij Majer en Vlasic van een tweede goal hield. Alleen in het slot leek Benzema – uiteraard Benzema – nog een gelijkspel uit de brand te slepen, maar weer toonde Ivusic, keeper van Osijek, zich bij de pinken.

Middenveld te licht

Lag het aan de vermoeidheid, een vormdip van hun aanvallers? Feit was zeker dat het Franse middenveld met Rabiot, Kamara en Guendouzi te licht woog om Modric, Brozovic en Kovacic van de wijs te brengen. Bij de Fransen woedt er echter al sinds het EK vorig jaar een discussie à la Hollandaise. De Fransen gingen eruit na strafschoppen in de 1/8ste finales tegen Zwitserland. Bondscoach Deschamps was toen gestart met een driemansdefensie en hield daar vervolgens aan vast. Zoals de Nederlanders zich verliezen in eindeloos emmeren over spelsystemen, zo is er sindsdien ook bij onze zuiderburen al menig debat gevoerd over la défense à trois.

Frankrijk won de Nations League-Finals met drie achterin, maar nadat het tien dagen geleden verloor van Denemarken (1-2) greep Deschamps terug naar een viermansdefensie, zoals tijdens het WK in Rusland. Frankrijk speelde gelijk tegen Oostenrijk en Kroatië. Waarna hij nu opnieuw veranderde, in de thuismatch tegen Kroatië.

Niet zo koppig als Martinez

Of hoe niet elke bondscoach halsstarrig vasthoudt aan een jarenlang spelsysteem zoals onze Roberto Martinez. Deschamps verdedigt zijn keuze onder het mom “tactisch onvoorspelbaarder” te willen zijn voor tegenstanders.

De resultaten maken echter dat er vooral kritiek komt. Onder meer ex-ploegmaat Bixente Lizarazu vindt dat Deschamps weer naar vier achterin moet grijpen. Want ondanks de Nations League-winst slikte Frankrijk sinds Deschamps begon te switchen 13 goals in 13 matchen. En dat terwijl de stugge verdediging de Fransen net aan de wereldtitel hielp.

Het is natuurlijk ‘slechts’ Nations League, terwijl Frankrijk er pas moet staan in Qatar. Wat is beter? De koppigheid van onze Martinez of het idee dat experimenteren net nu broodnodig is? Zoals altijd zullen de resultaten het straks uitwijzen. De winnaar heeft altijd gelijk.