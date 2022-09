Kevin De Bruyne dirigeert Rode Duivels voor rust naar zege tegen Wales, maar Final Four Nations League lijkt ver weg

De groepswinst in deze Nations League-groep wordt een quasi onmogelijke zaak. De Rode Duivels wonnen wel van Wales (2-1) dankzij een sterke De Bruyne, maar Nederland won evenzeer. Om alsnog eerste te eindigen moet België dus zondag met minstens drie goals verschil winnen in Amsterdam. Forget it. Toch moeten we nog wraak nemen op Oranje na de 1-4 in Brussel en willen meer vertrouwen tanken voor het WK in Qatar. Tijd voor revanche.

We zijn twee maanden voor de start van het WK in Qatar en de Rode Duivels hadden al hun laatste match op Belgische bodem. Hun grote uitzwaai-match. How bizarre. De prioriteit is straks uiteraard dat winterse wereldkampioenschap, want deze Nations League-groep nog winnen was voor de aftrap al geen sinecure. Daarvoor moesten we rekenen op een misstap van Nederland in Polen en zelf de zege pakken tegen de Welshmen.

Volledige JPL-defensie

Het kon wel een extra motivatie zijn dat de Final Four van de Nations League in juni 2023 in Brussel en Luik zou worden afgewerkt als België kon doorstoten, maar daar liggen onze internationals helemaal niet wakker van. De Duivels begonnen slap en agressieloos tegen Wales. De vlammen op de mouwen van hun felbesproken nieuwe shirts waren het meest vurig. Roberto Martinez had nochtans een behoorlijk traditioneel elftal opgesteld. De ploeg die in zijn ogen het sterkst is en het meeste ervaring uitstraalt. Dat betekende dat bejubelde mannen als De Ketelaere en Trossard op de bank begonnen. Zeno Debast was de enige nieuwkomer en stond rechts in de driemansdefensie geposteerd. Zo begon België met een defensie die volledig uit Jupiler Pro League-spelers bestond met ook nog Alderweireld en Vertonghen. Dat was godbetert al van 9 februari 2005 tegen Egypte (0-4) geleden. Toen stonden de Club-boys De Cock, Clement en Simons naast Anderlecht-speler Kompany.

Soit, de bezoekers die grote namen als Aaron Ramsey (Nice), Joe Allen (Swansea) en Gareth Bale misten, begonnen enthousiast en de Belgen werden achteruit geduwd. Dat zal straks in Qatar toch niet mogen. Onze grote troef blijft evenwel dat we ook vanuit het niets kunnen raak treffen. Als Kevin De Bruyne alleen maar met zijn ogen knippert, kan er namelijk al iets gebeuren. Zo geschiedde op het kwartier. Meunier stuurde Batshuayi weg, die legde het leer achteruit en De Bruyne plaatste de 1-0 tegen de netten. Master at work.

Deze De Bruyne zullen we nodig hebben in Qatar, want telkens hij zich op gang trok, hing er magie in de lucht. Het is geweldig om te zien hoe de Man City-draaischijf soms afhaakt en dan weer eens diep gaat. Eén keer trof hij nog de paal en dan weer de keeper. Hij had nog meer kunnen scoren, maar toen King Kev een gemeten voorzet stuurde, duwde Batshuayi de 2-0 binnen. De spits scoorde zo alweer zijn 26ste treffer in 46 interlands.

Bij afwezigheid van Lukaku rust al onze hoop toch vooral op Kevin De Bruyne. Martinez gaf ook Eden Hazard een uur om te spelen, maar de Real-speler is nog lang niet de oude. Hazard kwam de bal ook heel diep opvragen om het spel te maken, maar flitste maar zelden. Slechts één keer ging een bal van hem voorlangs. Hij moet toch hoe langer hoe meer in balans liggen met Trossard? Die viel in na de pauze.

Weer de nul niet

De Belgen wilden hun zwarte beest uit Wales temmen en eindelijk nog eens de nul houden. In de laatste 11 interlands slikten de Rode Duivels maar liefst 15 tegengoals. Met het oog op Qatar zou een clean sheet vertrouwen geven. Helaas. Net na de pauze werd er een bal voor doel gegooid en Zeno Debast liet zich toch aftroeven door de reus Kieffer Moore: 2-1. Balen voor de jongeling die niet slecht speelde, maar toch nerveuzer acteerde dan bij Anderlecht. We gaan in Qatar ook een ijzersterke Thibaut Courtois nodig hebben om ver door te stoten.

Verder kwam Wales wel niet meer ondanks de invalbeurt van Bale. Het Belgische publiek wuifde de Duivels uit in Brussel, maar de fans zijn toch een pak minder zelfverzekerd dan voor de vorige grote tornooien. De matige tweede helft was daar niet vreemd aan. Wat wordt het in de woestijn?

Zondag volgt nog een laatste serieuze test, want dan treffen de Belgen Oranje in Amsterdam. Aangezien de Hollanders wonnen in Polen, lijkt de groepwinst en de finale four weg. We gaan heus niet met drie goals verschil winnen in de Johan Cruijff-ArenA. Maar we hebben na de 1-4 pandoering in de heenmatch wel nog een serieus eitje te pellen met onze Noorderburen. De Welshmen verdedigden niet héél serieus, Oranje zal wel het mes tussen de tanden steken. Kunnen we alsjeblieft revanche nemen?