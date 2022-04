KV Mechelen houdt de drie punten thuis tegen Charleroi en begint met zuinige zege goed aan de Europe play-offs

De eerste affiche van de Europe play-offs is er een geworden met twee gezichten. Voor de rust zat de partij tussen KV Mechelen en Charleroi op slot. De openingstreffer van Vanlerberghe vroeg in de tweede helft brak de wedstrijd open. Gholizadeh en Heymans raakten in de jacht op de gelijkmaker het doelhout, terwijl Hairemans op de counter de 2-0 liet liggen. Zo bleef het bij die 1-0. Malinwa wint voor het eerst sinds 2016 thuis van Charleroi en nadert tot op twee punten van koploper AA Gent, dat zondag KRC Genk ontvangt.

KV Mechelen begon met zijn best mogelijke ploeg aan de nacompetitie. De blessures bij enkele sleutelpionnen waren van de baan, net als de schorsingen, op die van de hoofdcoach na. Fred Vanderbiest mocht daarom de honneurs langs de zijlijn waarnemen.

De stand-in van Wouter Vrancken zag een eerste helft die weinig om het lijf had. Charleroi zette een stevige organisatie neer. Mechelen probeerde wel te combineren, maar tot een schot op doel kwam de thuisploeg niet. Een plaatsbal van Hairemans vloog ongevaarlijk naast.

Te veel slordigheden

Naarmate de eerste periode vorderde stapelden de slordigheden zich op bij KV. Charleroi groeide dan weer in de partij. Bayo stak zijn neus enkele keren aan het venster met kopbalpogingen. Nkuba dwong Coucke tot een redding in de korte hoek.

De Zebra’s knutselden nog betere kansen in elkaar. Een vernuftig balletje van Morioka over de Mechelse defensie werd door Bayo veel te wild over doel gejaagd. Ook vanuit de kleine rechthoek geraakte het Henegouwse speerpunt even later niet voorbij Coucke.

Foto: BELGA

Bij gebrek aan opwinding zorgde scheidsrechter Laforge met de rust in zicht voor commotie. De arbiter toverde in twee minuten drie gele kaarten uit zijn broekzak. Het wakkerde de frustratie bij de Mechelaars alleen maar aan.

Precisiewerk van Vanlerberghe

Het moest beter bij de Kakkers, die bij het begin van de tweede helft ook een ander gelaat toonden. Cuypers profiteerde ei zo na van Koffi zijn getreuzel. Op de corner die daarop volgde schoot Vanlerberghe met de binnenkant van de voet beheerst raak.

Het doelpunt brak de match open. Charleroi reageerde met een afstandsschot van Ilaimaharitra, waarop Coucke zich nog een keer onderscheidde. Op de uithaal van Gholizadeh werden de Limburgse goalie en zijn ploegmakkers gered door de dwarsligger. In plaats van 1-1 werd het bijna 2-0. Na een snedige counter trapte Hairemans te centraal op Koffi.

Foto: BELGA

Charleroi-coach Still greep in door op korte tijd zijn vijf wissels op te souperen. De inbreng van Heymans leverde bijna resultaat op. De huurling van het Italiaanse Venezia mikte op de paal. Opnieuw pech voor Charleroi, dat met lege handen naar Mambourg terugkeerde. KV Mechelen begint met een gewenste driepunter aan de play-offs en nadert voorlopig tot op twee punten van bekerwinnaar AA Gent.