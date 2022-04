Racing Genk pakt in extra tijd nog drie punten bij tienkoppig AA Gent, 19-jarige Andras Németh is held van de avond

Voorlopig komt het even niet meer goed tussen AA Gent en het Belgische scheidsrechterskorps. Na de vele frustraties omwille van onterechte uitsluitingen, ontbrekende VAR-cameramannen en scheidsrechterlijke dwalingen, was het in de thuiswedstrijd tegen Genk opnieuw raak. Odjidja en Vanhaezebrouck gingen verbaal in de clinch met ref Verboomen en mochten allebei nog voor de rust douchen. Genk kon na de pauze allerminst overtuigen maar sloeg in de toegevoegde tijd alsnog toe.

Geen Tissoudali in de Gentse wedstrijdkern, de Marokkaanse topschutter van de Buffalo’s kreeg preventief rust; terwijl Samoise op de bank startte. Hierdoor verschenen Lemajic en Nurio aan de aftrap. Bij Genk liet Storck dan weer Paintsil, Oyen en Sadick op de bank ten voordele van Bongonda, McKenzie en Ouattara. De Belgenregel hield Juklerod dan weer uit de Genkse wedstrijdkern..

Na de bekerzege en het bijhorend feestgedruis kregen de Gentse spelers drie dagen vrij van Vanhaezebrouck. Het was dan ook afwachten hoe ze zich zouden presenteren tegen Genk dat via de Europe Play-offs nog een reddingsboei wil grijpen om een troosteloos seizoenseinde te voorkomen.

De thuisploeg probeerde de partij in handen te nemen maar het was toch vooral Genk dat regelmatig gevaarlijk was. Op het kwartier kwam Thorstvedt centimeters te kort om een pass van Onuachu voorbij Roef te duwen, terwijl Bongonda vergeefs een strafschop claimde en Bongonda van dichtbij hoog over kopte. Bij Gent knutselden Bezus en Odjidja regelmatig een fraaie aanval in elkaar maar de Buffalo’s konden Vandevoordt amper bedreigen. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

En toen eiste ref Verboomen de hoofdrol op: nadat Odjidja een gele kaart kreeg, beklaagde de Gentse aanvoerder zich amper een minuut later na een foutieve tussenkomst van McKenzie op Bezus. Verboomen verraste vriend en vijand en trok zowaar een gele kaart voor Odjidja die meteen mocht douchen.

Langs de zijlijn reageerde Vanahezebrouck furieus en ook de Gentse coach slikte pardoes in een fractie van seconden twee gele kaarten. Tot overmaat van ramp zag Gent nog voor rust Torunarigha geblesseerd uitvallen. Het Gentse publiek keerde zich ondertussen massaal tegen Verboomen en bereikte het kookpunt toen bankzitter Samoise ook nog eens een gele kaart kreeg wegens protest op de spelleiding.

Doelpunt Lemajic afgekeurd

Bij rust gooide Storck met Oyen Paintsil twee nieuwe krachten in de strijd maar het was Gent dat scoorde: Kums verstuurde een heerlijke vrije trap die door Lemajic met gevoel in doel werd gekopt. De Serviër stond evenwel in buitenspel waardoor het Gentse feestje niet door kon gaan. Genk probeerde de partij in handen te nemen maar veel doelgevaar konden ze niet bij elkaar voetballen.

Onuachu probeerde het dan maar op eigen houtje maar nadat hij Ngadeu van zich afschudde, vond de Genkse spits uiteindelijk nog Roef op zijn weg. De Gentse doelman was eveneens bij de pinken toen de ingevallen Oyen een gevaarlijke flankvoorzet verstuurde vanop links. Genk ontwikkelde nu wel meer druk en duwde Gent nu even tegen het einde doel. Oyen schilderde nog eens de bal op het hoofd van Bongonda maar die kopte ruim naast. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Voor Gent zat er na rust niet veel meer in dan de schade beperken. Op de tegenaanval probeerde het via Samoise af en toe nog wel even tegen te prikken maar echt gevaarlijk werden de Buffalo’s niet meer. Genk ging met de moed der wanhoop op zoek naar dat ene doelpuntje en het was uiteindelijk de net ingevallen Németh die na voorbereidend werk van Paintsil de partij besliste.