Union profiteert van flaters bij Anderlecht en opent play-offs met duidelijke 3-1-zege

Brussel kleurt al voor de derde keer dit seizoen geel-blauw. Union won namelijk zijn eerste wedstrijd in de Champions’ play-offs met 3-1 van Anderlecht, dat de titel nu zo goed als zeker mag vergeten. Nieuwkoop, Vanzeir en Mitoma namen de doelpunten van Union voor hun rekening, tussendoor wist ook Cullen de weg naar de netten te vinden. Dankzij de overwinning springt Union opnieuw naar de kop van het klassement.

Voor het eerst sinds 16 oktober startte Union een competitiewedstrijd terwijl het op dat moment niet op de eerste plaats stond. Club klopte zondagmiddag al Antwerp en veroverde de eerste plek, waardoor Union thuis tegen Anderlecht best geen steken liet vallen. En dat zal Mazzu ongetwijfeld ook aan zijn manschappen hebben meegegeven.

Union begon namelijk furieus aan de partij in een kolkend Dudenpark. De winnaar van de reguliere competitie had amper drie minuten nodig om Anderlecht een eerste tik uit te delen. Bij Anderlecht stonden ze achterin te slapen bij de snel genomen vrije trap van Teuma: Vanzeir bediende Undav die wel nog miste, maar Bart Nieuwkoop schoof de herneming rustig in doel: meteen 1-0 voor Union.

Foto: BELGA

Anderlecht had wat goed te maken na de verloren bekerfinale afgelopen maandag, maar een reactie had het aanvankelijk alleszins niet in petto. Integendeel: nog geen tien minuten na het openingsdoelpunt kreeg paars-wit een nieuwe koude douche: Undav stuurde Vanzeir perfect in het straatje, en de Rode Duivel maakte het met een knappe stifter schitterend af. 2-0 na 12 minuten, Anderlecht was nergens.

En nog was de honger van Union niet gestild: het ging meteen op zoek naar een derde treffer, maar het schot van Lazare vloog naast de kooi van Van Crombrugge. Nadien leek Anderlecht toch eindelijk wakker en begon het ook het initiatief van de thuisploeg wat over te nemen. En dat resulteerde meteen in doelgevaar: Kouamé devieerde een ingestudeerde vrije trap richting doel, maar Bager redde op (?) de lijn. Of de bal al dan niet over de lijn was, was uiteindelijk niet helemaal duidelijk.

VAR keurt aansluitingstreffer na veel getreuzel goed

Maar uitstel is geen afstel: iets voor het halfuur had Anderlecht de aansluitingstreffer dan toch te pakken: na balverlies van Teuma op het middenveld legde Kouamé goed af op Cullen, die de 2-1 in doel schoof. De VAR leek nog even roet in het eten te gooien voor vermeend buitenspel van Kouamé, maar na een check van bijna vier minuten werd de goal alsnog toegekend.

Foto: BELGA

Anderlecht groeide in de partij terwijl Union het wat kwijt was. Mazzu zal maar al te gelukkig zijn dat Union de rust indook met een 2-1 voorsprong, want Anderlecht kwam nog heel dichtbij: gelukkig voor de thuisploeg had Moris een heerlijke parade in huis op een kopbal van Kouamé, en ook bij de herneming van Zirkzee stond de Luxemburgse goalie paraat. 2-1 na een vermakelijke eerste helft.

Mitoma met de 3-1

En ook de tweede helft ging op hetzelfde vermakelijke elan door. Refaelov kreeg meteen een vrije trap op een uiterst interessante positie, maar de voormalige Gouden Schoen mikte over. Anderlecht leek het initiatief te nemen, maar Union deelde vroeg in de tweede helft opnieuw een flinke tik uit: Undav leek een goede kans eerst nog te verkwanselen maar bracht uiteindelijk perfect voor na zwak verdedigen van Cullen, Mitoma had de bal maar binnen te duwen. Opnieuw checkte de VAR voor buitenspel, opnieuw werd het doelpunt goedgekeurd.

Foto: BELGA

Anderlecht moest eigenlijk winnen om de top 2 in het vizier te houden, maar na de 3-1 was het de kluts opnieuw helemaal kwijt. Het mocht Nieuwkoop danken dat het niet na een dik uur al volledig uitgeteld tegen het canvas lag: de Nederlander had de 4-1 namelijk aan de voet na een goede center van Undav, maar zijn schot strandde uiteindelijk op de paal. Niet veel later knikte diezelfde Nieuwkoop een vrije trap ook net naast.

Union had de touwtjes stevig in handen. Kompany bracht Amuzu en Raman wel in om toch nog iets te forceren, maar veel beterschap bood het niet. De laatste 20 minuten hadden uiteindelijk weinig om het lijf: Anderlecht was niet in staat om nog doelkansen te creëren, en ook voor Union hoefde het niet echt meer.

Union begint de Champions’ play-offs dus met een overwinning, waardoor het vooral nog naar Club Brugge moet kijken in de strijd om de titel. Anderlecht en Antwerp lijken na hun nederlagen te moeten uitvechten wie de derde plek op het einde van de play-offs voor zich neemt.