Club Brugge komt niet verder dan doelpuntloos gelijkspel bij Anderlecht en blijft op drie punten van leider Union

Doelpunten: geen. Uitgespeelde kansen: behoorlijk weinig. En toch was Anderlecht versus Club Brugge een aangenaam kijkstuk. Beide ploegen waren aan mekaar gewaagd, brachten degelijk voetbal en vooral heel veel strijdlust. Aan de stand verandert er dit weekend, nadat ook Antwerp-Union al op 0-0 eindigde, helemaal niets.

Bij Anderlecht een eerder verrassende basiself. Amuzu nam de plaats in van Verschaeren, de achttienjarige Arnstad kwam voor Refaelov. Verschaeren en Refaelov sukkelen met respectievelijk lies en enkel.

Het eerste kansje was voor Club. Skov Olsen bracht goed voor vanop rechts, De Ketelaere kopte ruim over. Die laatste kreeg daarbij een duw van Magallan en claimde een strafschop, maar kreeg die niet. Nog geen twee minuten later vroeg ook Rits om een strafschop na een duw van diezelfde Magallan, maar scheidsrechter Nathan Verboomen zag er opnieuw niets in. Vooral voor de eerste fase had hij de bal zeker op de stip kunnen en misschien wel moeten leggen.

Anderlecht komt in de match

Het was al Club wat de klok sloeg, en na tien minuten resulteerde dat ook een eerste keer in een grote mogelijkheid. Lang stormde op Van Crombrugge af, maar de Anderlecht-doelman bracht redding met een beenveeg. Na 25 minuten was paars-wit eindelijk een eerste keer aan zet. Amuzu trapte een kleine meter over vanop de rand van de zestien.

Foto: BELGA

Iets voor het halfuur moest Rits bij de bezoekers geblesseerd naar de kant, Vormer nam zijn plaats in. Die liet zich meteen gelden met een duw op Amuzu, die op zijn beurt om een strafschop vroeg, maar die niet kreeg. Meer dan terecht, want de duw was maar een duwtje. Ondertussen kwam Anderlecht wel steeds beter in de wedstrijd en iets voorbij het halfuur was het ook erg gevaarlijk. Zirkzee kon aanleggen van net buiten de zestien, maar krulde naast. Daarna was er nog de uitstekende Arnstad die uithaalde, maar doelman Mignolet hield Club overeind.

Brugge afwezig

Bij de rust voerde Vincent Kompany twee wissels door. Hij haalde Magallan, die geel had, naar de kant voor Delcroix en wisselde de geblesseerde Zirkzee voor Raman. Die laatste had er duidelijk zin in en zette Mignolet meteen aan het werk. Anderlecht was de betere ploeg in het eerste kwartier van de tweede helft, met ook nog een poging van Arnstad die Mignolet bijna verraste met een lobje. Ook Amuzu probeerde het op het uur, maar trapte huizenhoog over. Daarna moest ook hij geblesseerd naar de kant, El Hadj nam zijn plaats in.

Foto: Isosport

Brugge was vele malen minder aanwezig dan voor de pauze – zeg maar volledig afwezig - maar kwam middenin de tweede helft wel ei zo na op voorsprong. Mata legde aan van ver en mikte met een ferme streep op de paal. Daarna was het opnieuw aan paars-wit. Raman begon aan een slalom en probeerde het vervolgens zelf, maar zijn schot was te slap om Mignolet te kloppen.

De kansen werden steeds minder talrijk, maar tien minuten voor tijd belandde een Brugse voorzet wel bijna in doel. Een bal van Buchanan belandde op de bovenkant van de lat. In het slot was El Hadj nog gevaarlijk voor de thuisploeg, maar de eveneens ingevallen Hendry stopte hem af. En zo behoudt Union zijn drie punten voorsprong op Club Brugge, dat op zijn beurt zeven punten meer telt dan Anderlecht en Antwerp.