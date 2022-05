Charleroi en Genk delen de punten na drie doelpunten en een afgekeurde goal in knotsgekke slotfase

Ondanks een comeback via opnieuw twee goals van de supersubs Onuachu en Thorstvedt speelde KRC Genk in Charleroi zijn maximum kwijt in play-off 2. Racing heeft zijn Europees lot niet meer in eigen handen na een zinderend slot, waarin Bayo eerst gelijkmaakte (2-2) en daarna zijn winning-goal nog zag worden geannuleerd door de VAR.

Op een opvallend schaars bevolkt Mambourg roteerde Bernd Storck in de geijkte 4-3-3 met zijn backs. Verder kreeg Oyen de voorkeur op Thorstvedt op de 10 en verdrong man-in-vorm Paintsil Gouden Schoen Onuachu als diepe spits. Die laatste twee kregen dankzij snel inspelen van Ouattara al na amper drie minuten de ruimte om een open kans te forceren. De pass van de Genkse youngster was net te hard om Paintsil alleen voor de neus van Koffi te zetten.

Koffi ontsnapt aan rood

Het was de aanzet tot een veelbelovende start, die de bezoekers een aantal hoekschoppen opleverde. Heynen kreeg op de eerste van Oyen een prima kopkans aan de eerste paal maar raakte de bal net onvoldoende om de netten te vinden.

Het Genkse openingsoffensiefje stierf echter een vroege dood, op de volgende kans werd het wachten tot even voor het half uur. Koffi miskeek zich op een dieptepass en flirtte met rood door rechts voor de grote rechthoek de doorgespurte Paintsil te torpederen. D’Hondt hield het bij geel, omdat Paintsil richting hoekschopvlag bewoog. Maar de intensiteit van de tackle op zich had ook een andere kleur gelegitimeerd.

🟨 | Had Hervé Koffi hier een rode kaart moeten krijgen? 🧐 #CHAGNK pic.twitter.com/TekjBgJYwI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 6, 2022

Opdoffer op slag van rust

Intussen was de thuisploeg gegroeid in de wedstrijd. Vandevoordt moest niet ingrijpen op slecht gerichte schoten van Zaroury, Gholizadeh en Heymans. Vooral die laatste had meer kunnen doen met het afleggertje van Gholizadeh.

Het leek alsof Racing, dat steeds meer duels verloor, die verwittiging niet ter harte nam. De bezoekers betaalden het op slag van rust cash. Zorgane zette zich nog maar eens door in een duel en vond met een flankverandering Nkuba. Die wachtte niet met zijn voorzet, de inlopende Bayo dook perfect op tussen McKenzie en Lucumi en kopte van dichtbij de 1-0 binnen.

Bijna 1-1, bijna 2-0

Bernd Storck veranderde aan de rust al het geweer van schouder. Met Thorstvedt en Onuachu voor Bongonda en Paintsil verkoos de Genkse coach kracht en gestalte boven snelheid. Al na minder dan drie minuten had zijn ploeg altijd langszij moeten komen. Oyen loodste Ito perfect door de thuisdefensie. De Japanner kapte zich perfect vrij maar slaagde er oog in oog met Koffi niet in om de bal in de open rechterhoek te plaatsen.

Foto: BELGA

Het was de aanzet tot een spectaculair kwartiertje, waarin de wedstrijd alle kanten uit kon. Ook een sterk ingevallen Onuachu liet de kans op de gelijkmaker liggen door een vrijschop van Heynen voorlangs te koppen. Maar Charleroi kwam nog enkele centimeters dichter bij de 2-0. Nadat hij de bal gelukkig meekreeg in de kluts mocht Heymans alleen richting Vandevoordt hollen. Zijn plaatsbal stuiterde via de paal recht in de handen van de Genkse keeper.

Onuachu en Thorstvedt als supersub

Ook nu bleef het feest niet duren. De wijkende Zebra’s gooiden de deur in het slot, de Genkse opbouw miste zowel de snelheid als de precisie om de Henegouwse code te kraken. Tot tien minuten voor tijd de konijnenpoot van Storck nog maar eens zijn werk deed.

In amper vier minuten ging Genk erop en erover. Opnieuw eisten twee invallers de hoofdrol op. Eerst dook Onuachu heel knap op uit de rug van Andreou om een voorzet van assistenkoning Ito af te werken (1-1). Koffi hield zijn ploeg nog miraculeus recht op een knal van Thorstvedt maar de Noor zorgde met een rebound alsnog voor de 1-2, toen Koffi een knal van Heynen alleen maar kon afweren.

Foto: Isosport

Kwelduivel Bayo in blessuretijd

Toch liet Racing zijn maximum in play-off 2 in blessuretijd nog uit handen glippen. Dom balverlies van Preciado luidde een snelle thuisaanval in. De sterk ingevallen Morioka lanceerde Bayo, die Vandevoordt kansloos liet (2-2). Bayo maakte er, opnieuw na een ingeving van Morioka, zelfs nog 3-2 van maar zag zijn hattrick én de zege door de vingers glippen, nadat de VAR voorafgaand buitenspel had gedetecteerd.

Het bleef na een zinderend slot dus bij een gelijkspel, dat ervoor zorgt dat Genk zijn Europees lot niet meer in eigen handen heeft. Zelfs bij een Genkse 9 op 9 in de laatste drie matchen moet AA Gent ook buiten Genk nog een steek laten vallen om de Europese ambities van de Limburgse club intact te houden.

CHARLEROI: Koffi – Knezevic, Andreou, Bessile – Nkuba, Zorgane, Heymans, Gholizadeh, Kayembe – Zaroury, Bayo.

KRC GENK: Vandevoordt – Preciado, McKenzie, Lucumi, Jukleröd – Ouattara, Heynen, Oyen – Ito, Paintsil, Bongonda.

Vervangingen: 46’ Bongonda en Paintsildoor Thorstvedt en Onuachu, 68’ Zorgane en Zaroury door Ilaimaharitra en Morioka, 70’ Jukleröd door Arteaga, 82’ Kayembe door Mbenza, 89’ Oyen door Cuesta en Knezevic door Petkevicius.

Doelpunten: 45’ Bayo 1-0, 80’ Onuachu 1-1, 84’ Thorstvedt 1-2, 93’ Bayo 2-2.

Gele kaarten: 27’ Koffi (fout op doorgebroken Paintsil), 81’ Heymans en Heynen (akkefietje).

Scheidsrechter: D’Hondt.

Toeschouwers: 4614.