Anderlecht deelt flinke klap uit aan Antwerp en scoort vier keer op Bosuil, Francis Amuzu held van de dag met hattrick

Wie de uitslag ziet, zal vermoeden dat Anderlecht een wereldpartij speelde. Het was echter vooral Antwerp dat zijn niveau onder de grond liet zakken. Resultaat: 0-4. Francis Amuzu, die normaal o zo moeizaam scoort, bedankte voor zijn basisplaats met een hattrick. Paars-wit neemt drie punten afstand in de strijd om de derde plaats en kan The Great Old donderdag in het Lotto Park de doodsteek uitdelen.

Anderlecht begon scherp en kende een droomstart, met dank aan slap uitvoetballen van Antwerp-doelman Butez. Zirkzee nam het geschenkje in dank aan en speelde met een leuk hakje Amuzu aan, die opnieuw de voorkeur kreeg op Verschaeren en Refaelov, beiden niet honderd procent fit. ‘Ciske’ ranselde de 0-1 onhoudbaar tegen de netten.

Paars-wit bleef ook na de vroege openingstreffer baas. De thuisploeg maakte weinig klaar en na iets meer dan een kwartier probeer Frey het dan maar op eigen houtje. Hij ging op wandel en haalde zelf uit, maar doelman Verbruggen was bij de pinken. Die laatste nam de plaats in van Van Crombrugge, die last heeft van de rug. Er was trouwens nog een wissel achterin bij Anderlecht, want Delcroix kreeg de voorkeur op Magallan.

Arnstad op de paal

The Great Old probeerde wel om gelijk te maken, maar de kwaliteit ontbrak in zowel spel als afwerking. Middenin de eerste helft was er een zwakke kopbal van Dessoleil, niet veel later een al even ongevaarlijk schot van Nainggolan. Ondertussen bracht ook Anderlecht overigens steeds minder. Het wachtte Antwerp op en leek te controleren. Hoe dichter de rust in zicht kwam, hoe saaier het werd. De thuisploeg tikte rond, RSCA vond het allemaal prima zo.

Foto: BELGA

Kort voor de pauze werd het toch nog eens gevaarlijk. Nainggolan nam een bal op de slof. Hij raakte hem relatief goed, maar mikte toch meerdere meters naast. Ook Anderlecht had nog zijn kans en kwam dichtbij, want Arnstad mikte van buiten de zestien op de paal.

Na de pauze was de eerste mogelijkheid voor Antwerp. Seck probeerde het aan de tweede paal, maar Verbruggen stond paraat. Aan de overkant gaf een bijzonder slappe Dessoleil de bal zomaar cadeau aan Kouamé, die Zirkzee bediende voor de 0-2. De Nederlander kon zonder veel moeite voorbij Butez schuiven. Wedstrijd gespeeld, dat voelde je.

Compleet waardeloos

Anderlecht walste gewoon door. Murillo kreeg alle ruimte en speelde door naar Kouamé. Die laatste stak door richting Amuzu, die eenvoudig de 0-3 binnen kon tikken. De Antwerp-defensie was compleet, maar dan ook compleet waardeloos en een minuut later strafte Amuzu dat een derde keer af. Kouamé mocht er los doorheen wandelen en gaf zijn derde assist, ‘Ciske’ vervolledigde zijn hattrick.

Foto: BELGA

Na de 0-4 was de angel uit de wedstrijd en viel er een hele tijd niets meer te beleven, tot Haroun het voor Antwerp nog eens probeerde. Hij kopte een meter naast. Aan de andere kant leek het even alsof de ingevallen Raman de forfaitscore voor Anderlecht vervolledigde, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel. Daarna was het opnieuw aan de thuisploeg, die geruggesteund door haar publiek wat nieuwe moed vond. Dessoleil kopte naast. Verder kwam het Antwerpse slotoffensief niet meer.