AA Gent wint nu ook op het veld van KV Mechelen dankzij doelpunt in de 94e minuut en verstevigt leidersplaats in Europe play-offs

AA Gent is op dreef. Op het veld van KV Mechelen won het met 1-2, al ging dat niet zonder slag of stoot. Gent kwam voor rust op voorsprong via Ngadeu, maar slikte in de 89e gelijkmaker van Hairemans. In de 94e minuut sleepte het alsnog de drie punten na een doelpunt van Tissoudali in ware carambole-stijl. Gent pakt zo 9 op 9, Antwerp en Anderlecht zien het graag gebeuren.

Bij KV Mechelen bracht Wouter Vrancken slechts één wijziging in zijn basiselftal aan in vergelijking met de partij van zaterdag in Gent: Shved verscheen ten koste van Hairemans aan de aftrap. Hein Vanhaezebrouck koos dan weer voor enkele nieuwe gezichten in zijn basiselftal: Hanche-Olsen, Nurio, Malede en Owusu kwamen in de plaats van de geblesseerde Samoise en het trio Okumu, De Sart en Tissoudali dat rust werd gegund.

Beide teams hadden geen trek in een traditionele studieronde en trokken vrank en vrij ten aanval. Daarbij was het toch ook wel in het bijzonder uitkijken naar het duel in het duel, tussen Hanche-Olsen en Storm. Bij de laatste ontmoeting Achter de Kazerne werd de Noorse verdediger van de Buffalo’s nog tureluurs gespeeld door de Meetjeslander.

Op de tribunes waren er opvallend veel lege plaatsen. De moedige zielen die een uurtje vroeger kantoor verlieten of zelfs verlof hadden genomen en de files trotseerden lieten wel hun ongenoegen blijken. Het ongebruikelijke tijdstip dat er werd afgetrapt, om 18u45, leverde vooral kritiek op. ‘Sorry, nog aan het werk’ of ‘De twaalfde man heeft ook een kalender’, was de niet mis te verstane boodschap van de beide supporterskernen.

Tussen de lijnen was het toch voornamelijk de thuisploeg die zich manifesteerde. Een knappe actie van Shved op de achterlijn werd nog in hoekschop verwerkt, een poging van Mrabti ging voorlang, terwijl ook Storm al vroeg Cuypers in stelling bracht. Owusu pakte uit met een gewaagde tackle in zijn eigen zestien maar ref Boterberg zag er ook na consultatie van de VAR geen graten in.

De Buffalo’s lieten zich evenwel niet onbetuigd en kwamen dan weer dicht bij een openingstreffer toen Owusu de bal recupereerde en fluks Malede diep stuurde. De Israëli bediende op zijn beurt dan weer Nurio die Odjidja in de Mechelse zestien opmerkte maar de Gentse aanvoerder besloot uiteindelijk net naast de kooi van Coucke.

Ngadeu en Roef eisen hoofdrol op bij Gent

AA Gent had het zeker niet onder de markt in die eerste helft maar voor de derde wedstrijd op rij scoorde het team op een stilstaande fase. Castro-Montes trapte een prima hoekschop en Ngadeu kopte onhoudbaar voorbij een kansloze Coucke. Efficiëntie is de Buffalo’s in deze Europe Play-offs helemaal niet vreemd.

Foto: BELGA

Mechelen probeerde nog snel tegen te scoren maar Shved, betrapt in buitenspelpositie, raakte niet voorbij een beresterke Roef. Gent leek met een nipte bonus de rust in te gaan maar toen Godeau zijn voet liet hangen bij Cuypers, greep de VAR in. Ref Boterberg bekeek de beelden en gaf alsnog een elfmeter. Mrabti waagde zijn kans maar Roef toonde zich andermaal een strafschopspecialist en redde poging van de Mechelaar.

Meteen na rust mocht Roef zich alweer meteen onderscheiden: Shved kapte zich goed vrij op de rand van de zestien, maar de Gentse doelman ging goed plat. Ondertussen beleefde Lemajic in de punt van de Gentse een dramatische avond. Niets lukte bij de Serviër en Peyre won quasi elk kopduel en als Lemajic dan toch eens de bal veroverde was hij die ook meteen weer kwijt.

Iets voor het uur moest Malinwa verder zonder Souza, de Braziliaan werd vervangen door Oum Gouet. Even later brachtVanhaezebrouck maar liefst vier nieuwe krachten in het veld. Met Tissoudali, Bezus, De Sart en Okumu bracht de Gentse coach evenwel allesbehalve tweederangsfiguren in actie. De weelde van een brede kern kon iet beter gesymboliseerd worden. De lijdensweg van Lemajic werd meteen ook een halt toegeroepen.

Gent leek de partij ook meteen te beslissen maar Bezus zag zijn poging op de paal stranden. Het illustreerde wel de fase van de partij. Mechelen kon na rust steeds moeilijker een vuist maken en verscheen ook niet meer zo vaak in de buurt van Roef. Gent controleerde rustig de debatten maar kon evenmin via Tissoudali en De Sart de beslissende 0-2 aantekenen.

Foto: BELGA

Hierdoor bleef het nog lang spannend. Tissoudali en Ngadeu trokken nog eens samen op avontuur maar ook nu ontsnapte Mechelen aan de genadestoot. In de slotfase stak Malinwa ook nog eens de neus aan het venster maar de kopbal van Engvall zoefde naast. De thuisaanhang stuwde de troepen van Vrancken nog vooruit en toen Hairemans een vrije trap mocht nemen op de rand van de Gentse zestien was het toch raak.

Een hard verdict voor Gent dat na rust te slordig omsprong met de kansen leek zo in de maak en toen Bezus na een heerlijke Gentse tegenstoot, vergat te scoren; leek het gelijkspel een feit. Dat was evenwel buiten De Sart gerekend. De Luikenaar stormde op het Mechelse doel af en na wat geharrewar kon Tissoudali de bal in doel duwen. Een hard gelag voor een moedig Mechelen dat nu definitief KO werd gemept door de bezoekers.