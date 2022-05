Genk houdt hoop op Europees voetbal levend met zege tegen Charleroi

De strijd in de Europe play-offs is nog niet gestreden. Genk kwam voor de rust op achterstand tegen Charleroi, maar zette de scheve situatie recht na de pauze. Het klopte Charleroi met 3-2 en blijft zo in het spoor van AA Gent.

Na de late Gentse winning-goal in Mechelen startte de thuisploeg wedstrijd vier in play-off 2 met de rug tegen de muur. Alleen een 9 op 9 hield de waterkans op het laatste Europees ticket intact. Coach Storck koos thuis tegen Charleroi in vergelijking met vrijdag opnieuw voor maar liefst zeven nieuwe namen. Onder wie de vier verdedigers én de doelman. Marten Vandevoordt viel namelijk uit tijdens de opwarming, waardoor Tobe Leysen een basisplaats kreeg.

Wereldgoal Ilaimaharitra

Leysen moest op een schot(je) van Ilaihamariratra als eerste de handschoenen vuil maken. Genk domineerde wel maar geraakte met zijn combinaties amper in de bezoekende rechthoek. Halfweg de eerste helft kon Paintsil wel dreigen na een kort genomen hoekschop, zijn afgeweerd schot zoefde naast.

Zo kabbelde de eerste helft naar minuut 34, waarin de bezoekers uit het niets toesloegen. Ouattara weerde een voorzet af in de voeten van de aanstormende Ilaimaharitra, die van op ruim 25 meter uitpakte met een onhoudbare plaatsbal in de bovenhoek.

Foto: BELGA

Bijna 1-1, bijna 0-2

De 0-1 bracht eindelijk een beetje schwung in de wedstrijd. Nog in dezelfde minuut geraakte Ito aan de tweede paal net onvoldoende bij een voorzet van een actieve Paintsil. De doorgebroken Hrosovsky mocht vrij aanleggen maar Koffi weerde zijn knal en Onuachu trapte de rebound over.

Op dat moment had het al wel 0-2 kunnen staan. Na verkeerd doordekken van Cuesta mocht Morioka van op rechts alleen op Leysen af, de jonge Genkse doelman verkleinde perfect zijn hoek.

Opnieuw erop en erover

Coach Storck wisselde naar inmiddels goeie gewoonte al tijdens de rust. Thorstvedt kwam voor schokbreker Ouattara. Het inspireerde de thuisploeg tot een vinnige start. Een voorzet van Heynen vond het hoofd van Onuachu, Koffi redde in stijl. Maar de tweede keer dat het hoofd van de Gouden schoen gevonden werd, was het wel raak. Assistenkoning Ito werd vrijgespeeld op rechts, in duikvlucht zorgde Onuachu voor de heerlijke gelijkmaker (1-1).

Foto: BELGA

Net zoals vrijdag ging een Racing erop en erover. Opnieuw sneed Ito op rechts door de Waalse boter. Zijn voorzet kwam net te ver voor Onuachu, waarop de geschrokken Nkuba de bal via de paal in eigen doel kopte (2-1).

Dure missers

Met nog ruim een half uur te spelen ging de thuisploeg ditmaal niet op twee gedachten hinken. Genk ging op zoek naar de geruststellende derde treffer en vond die al snel. Weer droeg Ito zijn steentje bij met een goed aangesneden hoekschop, Cuesta duwde aan de tweede paal de de (door)kopbal van Thorstvedt tegen de netten (3-1).

Charleroi hing in de touwen maar de thuisploeg liet tot twee keer de open kans op knock-out liggen. Eerst duwde Onuachu een iets te hoge voorzet van Ito naast het open doel, daarna trapte Paintsil - nadat hij de kaap Koffi netjes had gerond - tegen de kruising van het lege doel.

Twee missers, die een dominant Genk nog bijna duur kwamen te staan. Een te lakse Ito wilde de bal over de achterlijn laten lopen maar werd verrast door Bayo, die Heymans prompt de 3-2 aanbood.

Kritiek, niet hopeloos

Zo werd het nog even bibberen voor KRC Genk. Zeker toen in minuut 90 Kayembe via een dubbelpass in schietpositie kwam. Zijn knal zoefde echter voorlangs, zodat ook de thuismatch van zondag tegen AA Gent haar belang behoudt. Met een achterstand van vier punten op de Buffalo’s is de toestand kritiek maar net niet hopeloos. Alleen bij thuiswinst valt de beslissing over de winst in play-off 2 pas op de slotdag. Maar ook in dat geval zal Charleroi Racing, dat inmiddels zeker is van minimaal de zesde plaats, een handje moeten toesteken.

Met nog twee wedstrijden te gaan, telt Genk nu vier punten minder dan leider AA Gent. Zondag ontvangen de Limburgers de Buffalo’s.