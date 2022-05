Anderlecht kan ook een vierde keer niet winnen van veerkrachtig Union, dat naar voorrondes Champions League mag

Een vroeg doelpunt voor rust en eentje na rust: meer had Union niet nodig om zich op het veld van Anderlecht tot vicekampioen te kronen. De vierde derbyzege trouwens al van Union dit seizoen, tegen een Anderlecht dat amper in zijn spel kwam.

Anderlecht kon het zich niet veroorloven om voor de vierde keer dit seizoen de Brusselse derby van Union te verliezen. De sfeer in het zomerse Lotto Park zat alvast goed: Union had een duizendtal fans mee, en Marcin Wasilewski deed de decibelmeters al een eerste keer ontploffen toen hij de aftrap gaf.

Al doofde dat geluid al snel: na drie nederlagen tegen Union denk je dat paars-wit lessen had getrokken, maar niets was minder waar. De match was amper begonnen of Mitoma tikte de bal simpel binnen. De Japanner zette zelf Murillo in de wind, aan de overkant had Lapoussin zeeën van tijd om voor te zetten en na een hakje door de benen van Hoedt legde Mitoma de bal tegen de touwen.

Foto: BELGA

Ergeren aan ref

Paars-wit reageerde een eerste keer echt op het kwartier: Zirkzee duwde een voorzet van Amuzu net naast. Diezelfde Amuzu trapte even later knap op doel, maar de bal ging ook nu een metertje naast. Nadien bloedde de match dood: Anderlecht probeerde wel, maar kon weinig forceren. De thuisploeg ergerde zich ondertussen dood aan de beslissingen scheidsrechter Bram Van Driessche: Hoedt kreeg al snel geel voor protest, en ook Zirkzee en Kompany lieten hun ongenoegen blijken. Elke beslissing werd gecontesteerd, wat het spel van paars-wit niet ten goede kwam.

Natrappende Murillo

Alsof Anderlecht het er om deed: ook nu scoorde Union in de eerste vijf minuten na rust. Lapoussin zette Undav heerlijk alleen voor doel, al had de Duitse topschutter van de vicekampioen – dat mochten we dan wel al zeggen – wel twee pogingen nodig om te scoren. Opnieuw reageerde Anderlecht, maar de kopbal van Kouamé werd gestuit door Moris.

Foto: BELGA

Union kende ook nog wat geluk toen Moris een gedevieerd schot tegen de lat duwde, waarna de bal nog een tweede keer op de lat viel: ook dat zat niet mee voor Anderlecht. Murillo liet zich nog van zijn slechtste kant zien door na te trappen op Mitoma. Een terechte rode kaart, en vooral erg dom van de Panamees om zo zijn derde uitsluiting van het seizoen te pakken.

Voor Anderlecht begint het seizoen dus zoals het eindigde: met een thuisnederlaag tegen de buren uit Sint-Gillis. Het verplichte nummertje van volgende week – te gast zijn op het Brugse titelfeest – gaat nergens meer om: Union eindigt als tweede, Anderlecht als derde.