RWDM krijgt les in efficiëntie van Seraing en lijdt pijnlijke thuisnederlaag in heenmatch van barrages

RWDM heeft geen al te goede uitgangspositie vergaard voor de terugwedstrijd van de barrages. De Molenbekenaars incasseerden vlak voor de rust een uppercut toen Georges Mikautadze van net binnen de zestien uithaalde.

Ephestion probeerde in het openingskwartier een paar keer iets te creëren, maar kon niemand bereiken. Even later veroorzaakte Sankhon een vrije trap na een fout op Nadrani, Defourny moest zich strekken om de vrije trap van Maziz uit doel te duwen.

Kort voor het halfuur ging het een paar keer op en neer: eerst was Mikautadze een paar keer gevaarlijk voor Seraing, vervolgens kon niemand bij RWDM profiteren van een voorzet van Hazard. Opnieuw aan de overzijde had Defourny een kattensprong nodig na een sterke kopbal van Mikautadze.

Vlak voor de rust nam de Franse Georgiër Defourny toch eens te grazen: met een afstandsschot van net binnen de zestien scoorde hij de 0-1, waardoor Seraing met een goed gevoel de kleedkamer in kon.

Het openingskwartier van de tweede helft was minder intensief, tot Rommens kort voor het uur een vrije trap tegen de kruising trapte. De Camargo probeerde de teruggekeerde bal met een omhaal in doel te krijgen, maar hij kwam dan weer de lat tegen.

Het Edmond Machtensstadion veerde recht na deze dubbele Molenbeekse poging, maar qua kansen bleef het op en neer gaan. Vorogovskiy reageerde nog goed na een corner van Rommens, maar Opare haalde zijn kopbal van de lijn.

Tien minuten voor tijd kwam Maziz nog alleen voor Defourny te staan nadat Nangis zich verkeek op een voorzet van Jallow, maar de RWDM-doelman stond paraat. En zo keert Seraing met slechts één doelpunt bonus terug naar Luik.