Heracles ziet degradatiespook opdoemen na zware nederlaag in heenduel tegen Excelsior

In de heenmatch van de halve finales in de barrages voor het behoud in/de promotie naar de Eredivisie is Heracles Almelo woensdagavond tegen een zware 3-0 nederlaag aangelopen bij Excelsior Rotterdam.

Excelsior, zesde in de Nederlandse tweede klasse, trok het laken tegen de zestiende van het hoogste niveau naar zich toe met doelpunten van Marouan Azarkan (21’), Thijs Dallinga (74’) en Couhaib Driouech (85’).

Siebe Horemans speelde 90 minuten mee in het winnende kamp, Bo Geens kwam als reservedoelman niet van de bank. Aan de overzijde was Lucas Schoofs basisspeler, terwijl Elias Sierra en Noah Fadiga in het laatste kwart van de partij hun opwachting maakten. Zaterdag vindt de terugwedstrijd plaats.