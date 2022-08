Thibaut Courtois en bankzitter Eden Hazard hebben eerste prijs te pakken: Real Madrid wint Europese Supercup tegen Frankfurt

Real Madrid heeft woensdagavond de Europese Supercup op zak gestoken. De Spanjaarden klopten in het Finse Helsinki Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt met 2-0. Getekend David Alaba en Karim Benzema.

De Belgische rolverdeling bij Real Madrid is bij de start van de Europese jaargang 2022-2023 nog steeds dezelfde als eind vorig seizoen: Thibaut Courtois is onder de lat bij de Koninklijke incontournable. Eden Hazard moet zich tevreden stellen met een rol als luxe. Hij begon in Helsinki op de bank.

Real controleerde de wedstrijd van bij de aftrap, maar Frankfurt liet zich niet onbetuigd. De eerste grote kans was voor de Duitsers. Na balverlies van Mendy werd Kamada de diepte ingestuurd. De Japanner kon alleen op doel af, maar vond Courtois op zijn weg. Onze landgenoot hield de ex-STVV’er van de 0-1. Alsof het niets was.

Enkele minuten later kon ook Real een eerste keer dreigen. Na een knappe aanval vanop rechts legde Benzema slim breed naar Vinicius. Een oplettende Tuta was nodig om zijn poging in extremis van de lijn te halen. Tussendoor moest Courtois nog eens tussenkomen op een voorzet-schot van Knauff.

Diep in de eerste helft stak Vinicius zijn neus nog eens aan het venster. Na een actie vanop rechts had Trapp een goeie redding nodig om zijn schot naast te duwen. Op de hoekschop die volgde, was het wel prijs. Na een poging van Benzema kopte Casemiro vanop de achterlijn slim terug tot bij Alaba. De Oostenrijker duwde de 1-0 binnen. Real met een voorsprong de kleedkamer in.

Foto: AFP

Onvermijdelijke Benzema

Na rust trok de Koninklijke het laken nog wat verder naar zich toe. De Spanjaarden lieten het balletje rondgaan en kwamen na tien minuten in de tweede helft dicht bij de 2-0. Vinicius’ poging vanop een paar meter week af, maar Trapp redde nog met een goeie reflex.

Vijf minuten later was het aan die andere Braziliaan. Modric speelde Casemiro aan randje zestien meter. Zijn schot met links strandde op de lat. Daarna mocht Courtois zijn handen nog eens uit de mouwen steken. Knauff kwam naar binnen vanop rechts. Onze landgenoot redde zijn poging in de korte hoek.

Karim Benzema stelde dan maar orde op zaken. Vinicius Junior werd de hoek ingestuurd op links en vond Benzema aan de rand van de zestien meter. De Fransman duwde hem in één tijd voorbij Trapp. Wedstrijd gespeeld.

Dat kan Eden Hazard niet zeggen. De Rode Duivel bleef negentig minuten op de bank zitten.