Sensationele Sylla bezorgt Club Brugge meteen drie belangrijke punten in de Champions League: één kopbal was genoeg

Voor het eerst sinds de allereerste editie in 1992 begint Club Brugge met een zege aan de Champions League-poules. Dankzij een onverwachte held – Abakar Sylla – duwde blauw-zwart Leverkusen nog wat dieper in de shit: 1-0. Het relaas van een amusant avondje Jan Breydel.

Voor een ploeg die al vijf jaar op rij poules speelt, is het best straf: zeven van de elf basisspelers debuteerden gisteravond in de Champions League. Sylla, Meijer, Nielsen, Onyedika, Skov Olsen, Jutgla en ja, zelfs Odoi. Met Anderlecht bleef hij destijds steken in de kwalificaties. Ook de coach is natuurlijk een rookie. Maar dat belette Carl Hoefkens niet om voor het eerst dit seizoen uit te pakken met een nieuw systeem. Club Brugge trad aan in een 4-3-3. Gewaagd? Misschien. Maar de prima openingsfase, waarin weinig werd weggegeven, gaf hem gelijk. Ook Leverkusen speelde voor het eerst in weken trouwens met vier achterin. Rechtsback van dienst: Odilon Kossounou, ex-Club.

Bij Club ontbrak Mata, maar zat Boyata toch op de bank – de enige verrassing. Mechele en Sylla stonden centraal, Odoi en Meijer deden de flanken. Nogmaals: ze begonnen goed. Maar bij Leverkusen lopen wel een paar spelers rond die een flits in huis hebben. Moussa Diaby – straks mogelijk met Les Bleus te bewonderen op het WK – op kop. Na negen minuten versnelde hij voor het eerst en moest Mignolet meteen plat. De thuisploeg reageerde via Sowah, die nog de voorkeur had gekregen op Yaremchuk. Zijn poging werd in corner verwerkt.

200.000 euro

Hoefkens had vooraf rust aan de bal gevraagd en zijn spelers hadden geluisterd. Op het middenveld toonde Onyedika – amper 21 jaar, nog maar z’n tweede match – zich erg gedisciplineerd. Zijn inspeelpasses waren ook prima. Voetballend een plus tegenover Balanta, da’s duidelijk. Club koos ook goed zijn momenten om door te duwen en dan belandde de bal meestal bij Skov Olsen, toch de grootste artiest. De Deen geraakte ook geregeld zijn man voorbij, maar de laatste pass of die voorzet met z’n ‘mindere’ rechter kwam er dit keer niet uit.

Spijtig voor Club, want op voorsprong komen was wel cruciaal. En ei zo na deden de Duitsers dat. Diaby, weer hij, werd even vrijgelaten en wat was de Brugse aanhang blij dat Mignolet het lage schot nog tegen de paal duwde. De doelman, bezig aan een uitstekende seizoensstart, werd terecht bezongen. Rusten met 0-0 dan maar? De kans was groot, maar Abakar Sylla stak daar nog een stokje voor. Op hoekschop van Skov Olsen dook de Ivoriaanse verdediger op aan de eerste paal en knikte hij hard richting doel. De nochtans ervaren Hradecky ging aan het grabbelen en liet de bal uiteindelijk ook glippen. 1-0, Jan Breydel stond plots in lichterlaaie. Ook Sylla wist niet waar hij het had – overmand door emoties. Hij, vorig jaar op zijn achttiende weggeplukt uit Yamoussoukro, voor een schamele 200.000 euro, zette Club in zijn eerste duel op het kampioenenbal in een zetel. Zou hij geweten hebben dat hij ook de vijfhonderdste Europese goal voor blauw-zwart had gemaakt?

Tweemaal offside

Wat Club na rust moest doen? “Doorgaan. Kapotmaken”, zou Ruud Vormer zeggen en hoewel de aanvoerder er niet bij was – hij zit geeneens in de selectie – wilde Jutgla die woorden maar al te graag waarmaken. De Catalaan kon oprukken richting de zestienmeter en haalde uit, dit keer stond Hradecky wél pal. Hij baalde, wellicht ook toen Yaremchuk hem op het uur al kwam vervangen.

Kat in ’t bakkie – of Katze in der Tasse – was het natuurlijk nog niet. Ook met Duitsers in crisis ben je nooit klaar. Hudson-Odoi kreeg plots alle tijd en ruimte om te trappen, gelukkig voor Club talmde de Chelsea-huurling dan nog te lang en kon iemand er nog een been tussen smijten. Een kwartier voor tijd was het alsnog prijs. Hudson-Odoi zette dit keer voor, de tot dan onzichtbare Schick knikte de gelijkmaker binnen. Hij raakte de bal nochtans amper, maar… dat bleek uiteindelijk Clubs geluk. Bleek dat de Tsjech centimeters buitenspel stond en na een VAR-check en een dubbelcheck van de ref was hij zijn goal kwijt. Ongelofelijk maar waar: een minuut later scoorde Schick opnieuw – nu met een omhaal. Dit keer ging de vlag metéén de lucht in.

Een collectieve zucht van opluchting in de tribunes, want nu kon het niet meer misgaan. En na 94 minuten en een ultieme save van Mignolet was de zege effectief een feit. Voor het eerst in dertig jaar start Club met drie punten aan de poules. Meteen mee op kop ook, met al die debutantjes. Hoe mooi is dát?

Opstelling Club Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla; Skov Olsen (83’ Sandra), Nielsen, Vanaken, Onyedika (83’ Balanta), Meijer; Jutgla (64’ Yaremchuk), Sowah (89’ Sobol)

Opstelling Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker (67’ Demirbay); Frimpong (86’ Azmoun), Aranguiz (46’ Palacios), Andrich (67’ Hlozek), Hudson-Odoi (86’ Amiri); Diaby; Schick

Doelpunten: 42’ Sylla 1-0

Gele kaarten: Palacios, Andrich, Demirbay

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Irfan Peljto (BIH)