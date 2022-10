Historisch! Sublieme Simon Mignolet stuwt Club Brugge naar 1/8ste finales in de Champions League na draw tegen Atlético

Ze hebben het gedaan! Op de Spaanse nationale feestdag knokte Club Brugge zich in Madrid naar een punt tegen Atlético en de kwalificatie. Voor het eerst in de geschiedenis zit het bij de laatste zestien van de Champions League. Met dank aan Mignolet of in dit geval ‘San Simon’. Increíble…

In het imposante, volgepakte én sfeervolle Estadio Metropolitano ging Club Brugge op zoek naar een vierde stunt op rij. Een punt volstond, maar zoals Carl Hoefkens had aangekondigd, probeerde zijn ploeg ook op Atlético te domineren. De coach koos voor een erg aanvallend elftal: een 3-5-2 met Buchanan en Skov Olsen op de flanken, zoals ook Alfred Schreuder (weliswaar in de Jupiler Pro League) speelde. Meijer bleef op de bank.

Het eerste gevaar kwam ook van Club, met Skov Olsen die Sowah in stelling bracht. Hij kon uithalen met z’n goeie linker, maar mikte naast. Na tien minuten opnieuw Skov Olsen, nu bediende hij Jutgla. De Spanjaard wilde net als vorige week scoren tegen zijn landgenoten, maar ook zijn vizier stond nog niet op scherp. Twee prima schietkansen de nek omgewrongen door de spitsen.

Club woedend

Op zich nog geen ramp, want de bezoekers hielden de boel in het openingskwartier goed gesloten. Maar dan kwam Atlético – opvallend genoeg zonder Carrasco én Witsel – onder stoom. Na een derde momentje van nonchalance van Onyedika kon Griezmann op doel besluiten. Mignolet redde een eerste keer de meubelen. Wat later zag hij hoe zijn defensie volledig uit verband gespeeld werd door een één-twee tussen Griezmann en Correa. Die laatste probeerde Mignolet overhoeks te kloppen, maar de bal zoefde gelukkig voor Club nipt naast. Alle hens aan dek nu. Halverwege de eerste helft viel de goal dan toch, toen Saul een knappe aanval afrondde, maar dit keer bracht de lijnrechter redding. Buitenspel. Hoe lang hield Club nog stand? Voorzet Saul, kopbal Griezmann, nieuwe parade Mignolet. Van dominantie was geen sprake. Het was pompen of verzuipen.

Foto: AFP

Vlak voor rust een laatste heet standje, maar zowaar aan de overkant. Na een snelle counter via Skov Olsen werd Buchanan aangetikt, zo leek het, en wees Danny Makkelie naar de stip. Vanaken had de bal al vast, klaar om de penalty te nemen en zijn ploeg te verlossen, maar dat was buiten de VAR gerekend. Makkelie werd naar z’n schermpje geroepen en kwam terug op zijn beslissing. Buchanan had namelijk zelf Molina aangetikt. Bij blauw-zwart waren ze woedend. “Maffia, maffia!”, klonk in het uitvak.

Weer offside

Dat het nog 45 zware minuten zouden worden, was duidelijk. Atlético zette meteen druk en nadat Griezmann Mignolet onder vuur nam, duwde Correa de rebound binnen. Ook dit keer was er echter sprake van buitenspel en telde het doelpunt niet. Meteen daarop moest Mignolet weer aan de bak om Griezmann het scoren te beletten. De Fransman was alomtegenwoordig en een gesel voor Mechele en Sylla, die blij mochten zijn met de nieuwe glansprestatie van hun keeper.

Foto: BELGA

Hoefkens greep al snel in. Hij bracht Meijer voor Skov Olsen en koos voor een 4-3-3 met Buchanan op rechts. Het loonde haast onmiddellijk, want de Canadees werd vrijgespeeld op zijn flank, maar hij talmde net te lang om te trappen. Het antwoord van Simeone: drie topspelers erin brengen. De Paul, Carrasco en Morata. Wat een luxe. Al moet gezegd dat ze allesbehalve scherp invielen. Een kwartier lang hoefden we niks meer te noteren. Club kreeg steeds meer moed. Zeker als Buchanan aan de bal kwam. Dan hield hij zijn mannetje weer even aan de praat en won hij kostbare seconden. Het delirium kwam almaar dichterbij. Een sterke Odoi rukte eens mee op en schoot naast.

Nog even met tien

De laatste troefkaart van Atlético heette Axel Witsel. Ging een Belg het Belgische feestje nog verbrodden? Hij speelde alleszins een rol, want na een fout op de Rode Duivel kreeg Sowah zijn tweede gele kaart voor het wegtrappen van de bal. Nog een kleine tien minuten moest Club met tien standhouden, maar we zullen het maar meteen verklappen: het dééd dat ook.

Met dank aan wie anders dan ‘San Simon’. Of hij het geweten heeft, geen idee, maar met zijn kinnebak ranselde hij de poging van Morata nog uit zijn doel. Ook in de extra time stond hij pal. Ongelofelijk.