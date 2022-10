Real Madrid pakt in extremis toch nog een puntje tegen Shakhtar Donetsk, bleke Eden Hazard kan niet overtuigen bij basisplaats

Na vijf wedstrijden op de bank, kreeg Eden Hazard nog eens zijn kans in de basis van Real Madrid-coach Ancelotti. De Rode Duivel verving Vinicius Junior, die rust kreeg voor de clash met Barcelona komend weekend. Na een onzichtbare eerste helft, werd Hazard net voor het uur bij een 1-0-achterstand naar de kant gehaald. Real Madrid leek lang op weg naar een nederlaag, maar diep in de blessuretijd bezorgde Antionio Rüdiger de Koninklijke alsnog een punt.

Hij moest er lang op wachten, maar na vijf wedstrijden op de bank mocht Eden Hazard nog eens aan een wedstrijd beginnen bij Real Madrid. Hazard mocht, na zijn geslaagd invalbeurt tegen Celtic, tegen Mallorca voor het laatst in de basis aan een wedstrijd beginnen, maar na een non-match verdween de Rode Duivel even uit beeld.

Met het oog op de wedstrijd tegen Barcelona komende zondag, gaf coach Carlo Ancelotti de Braziliaan Vinicius Junior rust in de Champions League. Daardoor kwam er een plekje vrij op de linkerflank, de favoriete positie van onze landgenoot.

Indruk maken lukte niet voor Hazard. Onze landgenoot werd net voor het uur, na een bleke wedstrijd, naar de kant gehaald. Shakhtar stond toen al verdiend op voorsprong na een doelpunt van Zubkov net na de rust. De Oekraïense aanvaller troefde Mendy af en trapte de bal vervolgens in de korte hoek voorbij Lunin, de vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois.

Shakhtar putte moed uit die voorsprong en ging vol voor een tweede treffer. Traoré trof de lat en Lunin had bijzonder veel moeite om een afstandsschot van Zubkov uit zijn kooi te houden. Real leek vrede te moeten nemen met een nederlaag. Maar Antonio Rüdiger besliste daar anders over. De Duitse verdediger kopte een voorzet van Kroos via de paal tegen de touwen. Real doet zo alsnog een uitstekende zaak in het klassement. De Koninklijke heeft nu vier punten voorsprong op RB Leipzig en is zeker van een plekje in de volgende ronde.