Met het schaamrood op de wangen: Atlético Madrid gaat de boot in tegen Porto en beëindigt groepsfase op laatste plaats

In de andere wedstrijd in groep B heeft Porto in eigen huis Atlético Madrid verslagen met 2-1. De Portugezen zijn door deze overwinning ook groepswinnaar. De Europese campagne van Atlético is dan weer uitgedraaid op een blamage. Het kon maar een keer winnen en beëindigt de groep zo op een vierde plaats. Voor het eerst sinds het seizoen 2010-2011 overwintert het niet.

Porto kende een droomstart, want al na vijf minuten stonden de Draken op voorsprong. Atlético, met Axel Witsel in de basis en Yannick Carrasco op de bank, was niet al te scherp aan de partij gestart en dat betaalde het met een vroeg tegendoelpunt. Taremi prikte met zijn vijfde Champions League-treffer de 1-0 voorbij Jan Oblak.

Porto was in de eerste helft duidelijk de betere ploeg en dat vertaalde zich halfweg die helft in de 2-0. Eustaquio bezorgde de Portugezen een dubbele voorsprong. De middenvelder rondde een aanval vanop links keurig af. Atlético in slechte papieren, en dat in een wedstrijd die gewonnen moest worden om zeker te zijn van de derde plaats.

Op het uur vond Diego Simeone het wel welletjes. De Atlético-coach bracht met Yannick Carrasco en Saul Ninguez twee verse krachten tussen de lijnen. Maar ook de Rode Duivel kon de bakens niet meer verzetten.

In de slotminuut lukte Atlético nog wel de eerredder via Ivan Marcano, maar dat kon de nederlaag en de bijhorende laatste plaats in de groep niet meer voorkomen. Atlético gaat zo zelfs niet naar de Europa League en is Europees uitgeschakeld. Het telt weliswaar evenveel punten als Bayer Leverkusen, maar door het onderlinge resultaat leggen de Duitsers beslag op de derde plaats.

Porto is dan weer nog maar het tweede team dat zijn eerste twee wedstrijden verloor, maar wel nog groepswinnaar is. Eerder slaagde Panathinaikos daar in tijdens het seizoen 2008-2009.

