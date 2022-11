Real Madrid dolt met Celtic en pakt groepswinst in de Champions League, Thibaut Courtois redt strafschop

Real Madrid is een van de mogelijke tegenstanders van Club Brugge in de 1/8ste finales van de Champions League. De Koninklijke won met 5-1 van Celtic en stoot met 13 punten door als groepswinnaar. RB Leipzig (12) overklaste Shakthar (6) met 0-4 en stoot als tweede door terwijl de Oekraïners naar de Europa League moeten en Celtics (2) Europees is uitgeschakeld.

In de eerste helft legde de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart de bal tot drie keer toe op de stip. Luka Modric (6.) en Rodrygo (21.) straften beiden handspel van de bezoekers af. Josip Juranovic botste op zijn beurt in de 35e minuut op Thibaut Courtois na een voorgaande overtreding van Ferland Mendy.

Marco Asensio (51.) prikte een derde Madrileense treffer tegen de netten en ook Vinicius Junior (61.) en Federico Valverde (71.) plaatsten hun naam nog op het scorebord. De ingevallen Jota (84.) redde de Schotse eer op vrije trap en ontnam Courtois zo zijn clean sheet. De geblesseerde Eden Hazard behoorde niet tot de wedstrijdselectie.

Shakhtar Donetsk - RB Leipzig: 0-4

Op hetzelfde moment stootte RB Leipzig mee door naar de volgende ronde na een riante 0-4 zege bij Shakhtar Donetsk. De Duitsers hadden genoeg aan een punt, maar Christopher Nkunku (10.) zette de Roten Bullen al vroeg op rozen in de Poolse hoofdstad Warschau. André Silva (50.) deed de boeken een handvol minuten na rust al toe. Dominik Szoboszlai (62.) en Dani Olmo (68.) voltrokken uiteindelijk de pandoering.

Real (13 ptn) en Leipzig (12 ptn) gaan de achtste finales van het Kampioenenbal in, terwijl Shakhtar (6 ptn) als derde in de poule doorstroomt naar de Europa League. Celtic (2 ptn) is Europees uitgeschakeld.