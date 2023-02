Crisis bij Chelsea wordt nog wat groter: Dortmund wint met kleinste verschil (en ziet Haller CL-debuut maken)

Was Chelsea iets efficiënter geweest… Maar dat was het niet, Dortmund strafte het af: 1-0. Het enige doelpunt kwam van Adeyemi na een knappe rush.

Chelsea blijft op de sukkel. In de Premier League blijven de Blues onder de verwachtingen, maar nu dreigt ook een vroegtijdige uitschakeling in de Champions League na een 1-0-verlies in Dortmund. Chelsea kreeg nochtans de beste mogelijkheden, alleen stond het vizier niet op scherp – Felix trof de lat. Dortmund was wel koelbloedig: na een hoekschop voor Chelsea ging het bliksemsnel naar de overzijde. Adeyemi zette Fernandez in de wind, omspeelde doelman Kepa en legde beheerst binnen: een fenomenaal doelpunt. Chelsea drong nadien nog aan via Koulibaly en Felix. Tevergeefs: een gelijkmaker bleef uit.

Om af te sluiten nog een hartverwarmend bericht: Sebastien Haller maakte zijn Champions League-debuut voor Dortmund sinds zijn kankerbehandeling.