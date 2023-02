Invaller Romelu Lukaku is eindelijk nog eens de grote held bij Inter met beslissende goal tegen Porto

Romelu Lukaku is back. De Rode Duivel is nog niet lang terug uit blessure en moest vrede nemen met een invalbeurt in de 1/8ste finale van de Champions League tegen Porto. Big Rom had echter maar een halfuur nodig om Inter naar de zege te trappen.

“Romelu moet 103 kilogram met zich meedragen. Om dat te kunnen, moet je fysiek volledig in orde zijn. Voorlopig is hij op dat vlak nog geen 100%, maar hij groeit naar zijn beste vorm toe en we zijn er zeker van dat we nog mooie dingen van hem gaan zien dit seizoen”, dixit Inter-CEO Guiseppe Marotta net voor de Champions League-wedstrijd tegen Porto. Ziedaar de reden waarom Romelu Lukaku niet in de basis startte.

Onze landgenoot scoorde afgelopen weekend nochtans zijn eerste doelpunt sinds half augustus bij zijn tweede poging vanop de strafschopstip, maar trainer Inzaghi wil duidelijk voorzichtig omspringen met onze landgenoot die net terug is na lang blessureleed. Edin Dzeko werd zo voorin gekoppeld aan Lautaro Martinez. Met hen in de basis was het Inter dat het beste voor de dag kwam in.

De thuisploeg eiste de bal op en na dik tien minuten kreeg Lautaro al een reuzekans. Na een perfecte voorzet van Dimarco kon de vrijstaande Lautaro richting doel koppen. Zijn poging ging echter onbegrijpelijk over. Ook Calhanoglu kreeg een goede kans, maar het was Bastoni die luttele seconden voor rust de 1-0 voor het grijpen had. Alleen botste zijn poging op een fenomenale reflex van Porto-doelman Diogo Costa.

Rood voor Otavio

Aan de overkant toonde ook Inter-keeper Onana dat hij over geweldige reflexen beschikt. Iets voor het uur pakte hij tot drie keer toe meteen na elkaar uit met knappe saves.

Iets voor het uur bracht Inzaghi dan toch Lukaku voor Dzeko. “Invallers zijn even belangrijk als basisspelers. Tegenwoordig duurt een wedstrijd 100 minuten dus ze hebben tijd om het verschil te maken in het slot”, zei Inter-CEO Marotta nog. En gelijk kreeg hij.

Lukaku zat vanaf het moment dat hij inviel meteen goed in de wedstrijd. Een lange bal controleerde hij goed met de borst, waarna hij het leer klaar legde voor Barella. Het vizier van de Italiaan stond echter niet op scherp. Even later was Lukaku opnieuw de aangever na een goede aanval van de thuisploeg. Met een goeie steekbal vond hij ei zo na spitsmaatje Lautaro, maar die kwam een teen tekort.

Met nog tien minuten te gaan, kreeg Otavio zijn tweede gele kaart onder z’n neus geschoven. Het sein voor Big Rom om een versnelling hoger te schakelen. Dit keer niet als aangever, wel als afwerker. Eerst kopte hij een perfecte voorzet nog tegen de paal, maar in de rebound schoot hij het leer wel tegen de netten. 1-0 voor Inter. Enkele minuten later was hij nog dichtbij de 2-0, maar de bal ging er net niet in.

Het is alweer geleden van het seizoen 2010-20111 dat Inter het nog eens kon schoppen tot in de kwartfinales van de Champions League. Met dank aan Lukaku zijn ze goed op weg om na twaalf jaar dat kunstje nog eens te herhalen. En dat tegen een Porto in vorm.

