Uitgerekend Kingsley Coman (ex-PSG) doet het voor Bayern München, invaller Kylian Mbappé nipt buitenspel bij Parijse gelijkmaker

Genekt door een kind van het huis. Paris Saint-Germain verloor dinsdagavond met 0-1 van Bayern München na een doelpunt van rasechte Parijzenaar Kingsley Coman (26). Onze man zag hoe de Zuid-Amerikaanse sterren van PSG nog kampen met post-WK-blues.

Ici c’est Paris. Capitale de l’amour. Hoofdstad van de liefde. Op 14 februari meer dan ooit. Niet voor iedereen. De heren Messi, Musiala en Neymar – en met hen zo’n vijftigduizend anderen – lieten dinsdagavond hun geliefde zitten en hadden een afspraak met hun minnares: de bal. Die ging in het Parc des Princes voor het eerst in 104 dagen nog eens aan het rollen tijdens een Champions League-match. Nog nooit duurde het wachten zo lang. Het winter-WK in Qatar, weet u wel.

De eerste affiche bij de terugkeer van het kampioenenbal was veelbelovend. Paris Saint-Germain tegen Bayern München. De Franse tegen de Duitse landskampioen. Dat heet een finale avant la lettre. Een kersvers wereldkampioen, de duurste voetballer ter wereld en een paar van Europa’s snelst aanstormende talenten: daarvoor zette zelfs Khalilou Fadiga, co-commentator voor de collega’s van Pickx Sports, zich even recht. Dat hij te weinig van het veld zag, had daar ook veel mee te maken.

Dan toch een Parijzenaar die scoort

Lange tijd viel daar ook weinig te zien. Bayern domineerde wel, maar penetreerde lange tijd niet. Da’s lastig. De Duitsers slaagden er wel in om de Parijzenaars ver van hun doel weg te houden. Lionel Messi deed een paar verwoede pogingen tot reuzeslalom, maar vond telkens een rode kegel op zijn weg. Zijn compagnon Neymar blonk vooral uit in afwezigheid. Sinds hij voor PSG tekende, speelde de Braziliaanse recordaankoop in amper de helft van de knock-outwedstrijden in de Champions League mee. In de laatste tien matchen waarin hij wel aan de bak kwam, slaagde Neymar er niet in om te scoren. Daar lachen de Ronaldo’s en Messi’s van deze wereld eens mee.

Eén Parijzenaar slaagde er dan toch in om het gaatje te vinden en zo een kreet van opwinding door het park te doen gaan. Helaas voor PSG speelde die intussen in het rood. Kingsley Coman, geboren en getogen in de Franse hoofdstad, duwde een voorzet van Alphonso Davies onder Gianluigi Donnarumma binnen. De wedstrijd was dan al 52 minuten oud. We mogen hopen dat u op Valentijn minder lang op vuurwerk heeft hoeven te wachten.

Mbappé wel op de afspraak

Het antwoord van de thuisploeg op die openingsgoal luisterde naar de naam Kylian Mbappé – ondanks de berichten van de afgelopen weken dan toch speelklaar geraakt voor deze clash. Hij kwam iets voor het uur in de plaats van Warren Zaïre-Emery (16), die overigens de jongste basisspeler in de knock-out-fase van de Champions League ooit werd.

Mbappé was in tegenstelling tot Neymar en Messi wel op de afspraak. Hij deed zoals gewoonlijk harten sneller slaan met een paar stevige versnellingen. Maar ook hij slaagde er uiteindelijk niet in om het tij nog te keren - twee wegens buitenspel afgekeurde doelpunten ten spijt. PSG pakte na het WK amper 13 op 24 in de Ligue 1, werd door Marseille uit de Franse beker gekegeld en staat nu ook in de Champions League voor een loodzware opdracht. De Parijzenaars moeten hopen dat de Zuid-Amerikaanse sterren snel uit hun winterslaap ontwaken. En dat Mbappé er op 8 maart vanaf de aftrap bij is.

