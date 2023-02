Manchester City moet vrede nemen met draw tegen Leipzig, zieke Kevin De Bruyne werd duidelijk gemist

Manchester City heeft de heenwedstrijd van de 1/8ste finales in de Champions League op het veld van RB Leipzig niet kunnen winnen. De ploeg van Pep Guardiola bleef zonder de zieke Kevin De Bruyne steken op 1-1. Nochtans had City alles onder controle tijdens de eerste helft, maar de wedstrijd kantelde na rust volledig.

De eerste helft was er eentje van totale controle en overwicht van de mannen van Pep Guardiola, zonder dat ze echt indruk maakten of de ene na de andere kans creëerden. Ze hielden de Duitsers – die de hele eerste helft werkelijk niets deden - gewoon uitstekend in bedwang nadat ze iets voor het halfuur een foutje in de defensie genadeloos afstraften.

Riyad Mahrez was de afwerker van dienst. Zijn schot hoefde niet eens helemaal geplaatst te zijn om doelman Janis Blaswich te kloppen. Mahrez werd zo pas de vijfde Afrikaanse speler die twintig goals kon scoren in de Champions League na Mohamed Salah (44), Didier Drogba (44), Samuel Eto’o (30) en Sadio Mané (27). Een mooi lijstje om tussen te staan.

Haaland onzichtbaar

De afwezigheid van Kevin De Bruyne was wel duidelijk merkbaar. Zijn maatje Erling Haaland - wiens doelpuntenmachine de laatste tijd toch wat trager draait - raakte tijdens de hele eerste helft slechts zeven (!) keer de bal. Uiteindelijk strandde hij op 21 baltoetsen, veruit het minste aantal van alle spelers die 90 minuten op het veld stonden. Zijn doelpuntenmachine draait de laatste tijd wat trager, waardoor hij nu niet langer meer goals heeft gemaakt dan hij wedstrijden gespeeld heeft voor The Citizens. Hij heeft er nu 32 gemaakt in 32 wedstrijden. Nog steeds een waanzinnig gemiddelde, maar in Engeland komt er toch al wat kritiek.

Totaal onverwacht veranderde het spelbeeld helemaal in de tweede helft. De Duitsers creëerden plots de ene kans na de andere en maakte gelijk via Josko Gvardiol - de Kroatische verdediger die we vooral tijdens het WK leerden kennen - waardoor ze met vertrouwen naar de terugwedstrijd kunnen. Bij City mochten ze hun doelman Ederson nog bedanken, want de Braziliaan voorkwam erger.