Van 2-0 achter naar een 2-5-zege! Comebackspecialist Real Madrid krijgt Anfield muisstil en staat met anderhalf been in de kwartfinales

Liverpool heeft een zwart beest. Real Madrid is de naam. De Koninklijke zette op Anfield een dubbele achterstand recht (2-5) en ontsnapte zo weer maar eens uit een onmogelijk gewaande situatie. Relaas van een doldwaze avond.

De twee Champions League-finalisten van vorig seizoen tegenover elkaar: dat kon niet anders dan spektakel opleveren. Dat Liverpool en Real Madrid twee grote ploegen zijn, bleek al voor de aftrap. De Spanjaarden namen dinsdag afscheid van oud-aanvaller en erevoorzitter Amancio Amaro (83). Liverpool condoleerde zijn gasten met een bloemenkrans en een minuut stilte. Knap. Al gaan we het hier toch vooral hebben over de storm volgend op die stilte.

Gisteren kon u in deze kolommen nog lezen hoe het dit seizoen allemaal net dat tikkeltje minder is bij Liverpool. Minder gelopen kilometers, minder intensiteit. Tegen Real bewees de ploeg van Jürgen Klopp het gaspedaal nog steeds te weten staan. Liverpool greep Real vanaf minuut één bij de keel, met een vroege openingsgoal tot gevolg. Mo Salah legde de bal na amper vier minuten listig in de rug van de Real-verdediging. Darwin Nuñez hakte de 1-0 achter zijn steunbeen voorbij Courtois. Enig mooi. Niks tegen te beginnen.

Zeldzame fout Courtois

Bij de 2-0, nog geen tien minuten later, ging onze landgenoot wel een zeldzame keer in de fout. Carvajal speelde onder de felle druk van Liverpool slecht terug op Courtois. Die kreeg de bal niet goed genoeg onder controle. Salah profiteerde en zette na een assist ook een goal achter zijn naam. Met zijn 44ste doelpunt laat de Egyptenaar Steven Gerrard (43) achter zich als Europees topschutter van Liverpool én evenaart hij Didier Drogba (44) als Afrikaanse topschutter in de Champions League.

Gewonnen spel voor Liverpool, denkt iedereen dan. Niks van. Nooit. Toch niet met Real Club de Futbol. Nog voor rust kwamen de bezoekers langszij. Halfweg de eerste helft zorgde Vinicius Junior – en niet Eden Hazard, die wederom op de bank zat – eerst voor een aansluitingstreffer die kon wedijveren met de openingsgoal van Nuñez. Na een knappe actie in de zestien plaatste de Braziliaanse dribbelkont de bal knap in de rechteronderhoek voorbij landgenoot Alisson Becker.

Foto: AFP

Een kwartier later ging de keeper van Liverpool in de fout. Becker trapte een ogenschijnlijk simpele terugspeelbal stomweg op de benen van de aanstormende Vinicius, waarna de gelijkmaker in doel caprioleerde. Twee van ’s werelds beste doelmannen in de fout tijdens één en dezelfde wedstrijd – dat soort avond was het dus.

Wat Liverpool kan, kunnen wij beter, dachten ze bij Real. En dus hesen de bezoekers zich nog geen twee minuten na rust al op voorsprong. Vinicius Junior werd na een alweer goeie dribbel neergehaald aan de rand van de zestien. Modric schilderde de vrijschop die volgde op het hoofd van Militão: 2-3. Real Madrid, keerde in zijn drie knock-outwedstrijden van vorig seizoen élke keer terug uit een achterstand. Tegen Liverpool deed de Koninklijke zijn comeback­reputatie nog maar eens eer aan. Karim Benzema draaide het mes met nog twee goals uiteindelijk nog wat dieper in de wonde.

Zeven nederlagen op rij

Real Madrid wordt zo steeds meer het zwarte beest van Liverpool. De Engelsen konden nu al zeven wedstrijden – de verloren Champions League van vorig seizoen incluis – niet meer winnen van Real. Tegen geen enkele Europese­ tegenstander wacht Liverpool­ al zo lang op een overwinning. Als de Reds hun seizoen toch nog willen redden, weten ze wat hen over een kleine maand te doen staat in het Santiago Bernabeu. Daar dromen ze ondertussen al van meer. Veel meer.