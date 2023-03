AC Milan komt niet tot scoren tegen Tottenham maar staat na zoutloze partij wel in de kwartfinale van de Champions League

AC Milan heeft zich bij de laatste acht in de Champions League geschaard. De Milanezen, waar Saelemaekers en Origi na de pauze mochten invallen, bleven op een 0-0 steken in Tottenham, maar hadden de heenmatch met 1-0 gewonnen.

De aftrap werd tien minuten uitgesteld omdat de spelersbus van de bezoekers niet op tijd in het stadion geraakte. Dat overkwam Borussia Dortmund dinsdag ook voor de match tegen Chelsea. Het Londense verkeer bleek dus andermaal een nachtmerrie. Dan maar hopen dat de wedstrijd die vertraging deed vergeten. Maar het werd een eerste helft zonder al te veel doelgevaar. Tottenham wist blijkbaar niet dat het een 1-0 op te halen had tegen dit AC Milan, waar er geen Belgen aan de aftrap stonden.

De tweede helft toonde al snel beterschap. De grinta was meer aanwezig en dat resulteerde na goed 50 minuten in de grootste kans van de match. Brahim Diaz geraakte op aangeven van Junior Messias echter niet voorbij doelman Forster. In de rebound schoot Rafael Leao naast. Diezelfde Messias kon even later niet meer verder en werd vervangen door Alexis Saelemaekers.

Rood en paal

De Belg zag hoe Tottenham rond het uur meer drive in z’n spel kreeg en dat merkten ze bij AC Milan. Een schot van Hojbjerg vanuit een scherpe hoek werd gepareerd door Maignan. Harry Kane kopte niet veel later voorlangs. Een goal leek eraan te komen voor de thuisploeg, maar het momentum keerde nadat verdediger Cristian Romero z’n tweede geel pakte na een snedige tackle op Hernandez. Tottenham met een man minder om nog minstens verlengingen af te dwingen.

Foto: AFP

Met nog tien minuten op de klok mocht Divock Origi het gaan proberen voorin. Hij kreeg uiteindelijk maar één echt goede kans. Die zette hij in de extra tijd tegen de paal. Even voordien moest doelman Maignan met een sterke redding uitpakken om Kane van de 1-0 te houden. Die 1-0 kwam er ook na zes minuten extra niet waardoor Milan in de kwartfinale van de Champions League staat. Antonio Conte en Tottenham druipen in een nat Londen letterlijk en figuurlijk af.