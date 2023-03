Inter met invaller Lukaku kraakt en piept tegen dominant Porto, maar stoot door naar kwartfinales na doelpuntloos gelijkspel

Na een enorm spannende slotfase heeft Inter met het nodige geluk stand kunnen houden tegen Porto. De dominante Portugezen zagen hun partij niet beloond met een doelpunt, Inter stoot dankzij een goeie Onana en het doelpunt van Romelu Lukaku in de heenmatch door naar de kwartfinales van de Champions League.

Geen Romelu Lukaku in de basis bij Inter, ondanks zijn winner in de heenmatch moest Big Rom in de return vrede nemen met een plekje op de bank. “Romelu is niet in goede vorm, we wachten nog steeds om de echte Lukaku aan het werk te zien, zoals in het verleden”, klonk het vooraf duidelijk bij Inter-CEO Marotta. De Italianen moesten hun krappe 1-0-zege uit de heenmatch gaan verdedigen in Porto en daarvoor rekende coach Simone Inzaghi in de punt op oude gediende Edin Dzeko. Bij Porto was Pepe de grote afwezige, het Portugese vat vol ervaring raakte kort voor de wedstrijd geblesseerd. Een serieuze aderlating voor coach Sérgio Conceição.

De Portugezen lieten het gemis van hun aanvoerder niet aan hun hart komen en namen de wedstrijd vanaf het begin in handen. Het balbezit was voor de thuisploeg en dat resulteerde ook in de eerste kansjes voor Uribe en Estaquio, Onana kwam tweemaal goed tussen. Aan de overkant kwam zijn collega Diogo Costa ook goed tussen op de schaarse pogingen van Inter. Slechts één keer knutselde Porto een mooie combinatie in elkaar, Dimarco was attent en tackelde het gevaar eruit. 0-0 was halfweg een logische tussenstand na een bleke eerste helft.

Romelu Lukaku mocht vanop de bank een saaie eerste helft aanschouwen. Foto: Getty Images

Porto had nog 45 minuten om verlengingen uit de brand te slepen en dat zag je in het begin van de tweede helft. De Portugezen kwamen scherp uit de kleedkamer en hanteerden meer de lange bal. Uribe kreeg meteen een kans op een afvallende bal, zijn volley zoefde over de dwarsligger. Inter probeerde de Portugese druk af te stoppen met de grove middelen. Enkele slimme foutjes haalden het tempo uit het spel van de Portugezen, de wedstrijd kabbelde voort in het voordeel van de Milanezen.

Invaller Lukaku

Twintig minuten voor tijd mocht Romelu Lukaku dan toch zijn optreden maken. De Rode Duivel mocht Dzeko komen aflossen en de kwalificatie voor de kwartfinales veilig helpen stellen. Big Rom probeerde zich meteen te tonen, maar miste precisie in z’n passing. Aan de overkant bleef het opletten voor de aanvalspogingen van de thuisploeg. Na een flipperkastmomentje twijfelde Grujic niet, maar Onana lag opnieuw goed in de hoek om de poging uit z’n doel te houden. De Kameroense goalie speelde een goede partij en hield z’n ploeg recht op de schaarse momenten dat het nodig was.

Porto speelde zeker geen slechte partij, maar de kwaliteit in de laatste meters was te laag om Inter te doen kraken. Foto: AFP

Portugees slotoffensief: Dumfries en de lat redden Inter

Er werden maar liefst zeven minuten aan deze partij toegevoegd en dat gaf Porto een enorme pak hoop. Toni Martinez pakte uit met een omhaal, maar die eindigde een metertje naast het doel van Onana. Daarna kwam Inter enorm goed weg. Eerst keerde Dumfries een bal van de lijn. Daarna kopte Taremi via de handen van Onana tegen de paal, waarin Martinez de bal in de herneming op de dwarsligger werkte. Het wilde maar niet lukken voor Porto, dat Pepe in de allerlaatste minuut nog z’n tweede geel zag pakken.

Inter hield uiteindelijk stand tegen een dominant Porto, een droge 0-0 was het verdict in het Estádio do Dragão. De Portugezen voetbalden zeker niet slecht, maar de te lage kwaliteit en pech in de laatste zones van het veld deden Inter net niet kraken. De Milanezen mogen doelman Onana en Romelu Lukaku - voor z’n winning goal in Milaan - bedanken voor het ticket naar de kwartfinales. Voor Porto zit hun Champions League-avontuur er, net als dat van groepsgenoot Club Brugge, in de achtste finales op.