Champions League blijft nachtmerrie voor PSG, Bayern München stoot na nieuwe zege door naar kwartfinale

Bayern München heeft de titanenstrijd met Paris Saint-Germain gewonnen en staat in de kwartfinale van de Champions League. Net als in de heenwedstrijd won Bayern, dit keer met 2-0.

Opnieuw kunnen de schatrijke Qatarese eigenaars van Paris Saint-Germain fluiten naar hun droom. Al sinds ze de Franse club in 2011 overnamen, is de eindwinst in de Champions League als een ongrijpbare wortel. Ook in 2023 zal daar geen verandering in komen.

Nochtans zijn Lionel Messi en Kylian Mbappé, de twee supersterren tussen de lijnen bij PSG, geboren voor de allergrootste voetbalmomenten. Voor Messi is de Champions League intussen zijn tweede thuis. Zijn 150ste wedstrijd als basisspeler werkte hij tegen Bayern München af op het kampioenenbal. Alleen Iker Casillas (176) en Cristiano Ronaldo (178) deden het de Vlo voor.

Mbappé zit daar op z’n 24ste nog een eind vanaf, maar dat hij er telkens staat op grote momenten, daar twijfelt niemand nog aan. In de heenwedstrijd vond PSG zonder de net uit blessure teruggekeerde Mbappé de ruimte in de rug van de Bayern-verdedigers niet. In het halfuur dat hij tussen de lijnen stond was hij een gesel en scoorde hij twee doelpunten, maar even vaak werd zijn doelpunt terecht afgekeurd wegens buitenspel.

In de drie wedstrijden die volgden na de 0-1-nederlaag in de heenwedstrijd tegen Bayern maakte Mbappé vijf doelpunten en gaf hij twee assists. Alsof hij wilde onderstrepen dat hij voor de terugwedstrijd wel klaar was.

Foto: AP

Dit keer verscheen de Franse sneltrein dan ook aan de aftrap en zijn snelheid kwam meteen van pas. Het leverde al na anderhalve minuut een eerste kans van de wedstrijd op, maar daarna nam de dreiging van de aanvaller stelselmatig af. Bayern zette minder hoge druk dan in de heenwedstrijd, waardoor Mbappé iets minder ruimte kreeg. Bovendien waren de passes van zijn ploegmaats net niet precies genoeg. Meer dan eens leek de Fransman richting een schier onmogelijke diepe bal aan te spurten.

PSG zakt weg in tweede helft

Beide ploegen wilden vooral niet in elkaars mes lopen, zo leek het wel. Goretzka probeerde het voor Bayern eens van ver met een laag schot, terwijl Musiala zijn talent nog maar eens etaleerde. Maar de beste kansen waren in de eerste helft voor PSG. Messi was er dichtbij na een scrimmage dichtbij het doel van de Duitse, maar hij kreeg de bal er niet in. En ook Vitinha had de 0-1 aan de voet. Na slecht uitvoetballen van Sommer kwam de bal bij de Portugees. Zijn poging richting een leeg doel was echter net niet hard genoeg, waardoor de Ligt nog redding kon brengen op de lijn.

Na rust zakte PSG echter steeds verder weg. Messi kwam er niet meer aan te pas en Mbappé werd helemaal niet meer in stelling gebracht. De thuisploeg werd wel steeds gevaarlijker. Een indraaiende voorzet werd door Choupo-Moting lichtjes gedevieerd in doel, maar zijn goal werd afgekeurd omdat Müller na hem vanuit buitenspelpositie nog richting de bal ging. Even later was het dan toch raak toen Bayern in tegenstelling tot PSG wel slecht uitvoetballen afstrafte. Verratti liet zich de bal afsnoepen aan de rand van de zestien door Müller waarna Goretzka zich niet egoïstisch toonde. Hij legde de bal nog af naar Choupo-Moting en dit keer was zijn doelpunt wel geldig.

Foto: REUTERS

Sergio Ramos maakte daarna ei zo na de gelijkmaker met een strakke kopbal, maar Sommer pakte uit met een geweldige redding. De veer was gebroken bij de Parijzenaars. Messi en Mbappé voelden dat ze Bayern niet hun eerste thuisnederlaag in de Champions League in bijna twee jaar zouden aansmeren. Gnabry maakte er zelfs nog 2-0 van. Net als vorig jaar eindigt het Europese avontuur van PSG in de 1/8ste finales. De Qatari moeten er stilaan moedeloos van worden.