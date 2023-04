Real Madrid mag al dromen van halve finales Champions League na duidelijke zege tegen Chelsea

De weg naar een halve finale Real Madrid-Man City ligt open. Een heruitgave van het spektakelstuk van vorig jaar waar de Spanjaarden op een wonderlijke manier nog de finale haalden. De Koninklijke won zonder goed te spelen met 2-0 van een flauw Chelsea. De ene redding die Courtois moest verrichten, was weer wereldklasse.

Het was in de 22ste minuut, meteen na de openingstreffer van de thuisploeg. Sterling liet op drie meter voor de neus van onze nationale nummer één de bal afwijken maar met een kattensprong redde Courtois de bal in hoekschop. Alweer een belangrijke en cruciale redding. Het was wel zowat het enige wat de Real-doelman had te doen.

Hoe anders was het aan de overkant. Daar toonde de doelman zich veel minder zelfzeker. De eerste keer na 21 minuten. Carvajal lanceerde met een heerlijke pass Vinicius jr. Chelsea-sluitstuk Kepa, vijf jaar geleden voor 80 miljoen euro in Bilbao weggehaald, greep slapjes in. Thiago Silva was dan weer Benzema uit het oog verloren en de Fransman tikte makkelijk binnen.

Ook bij de 2-0 van Asensio kon je vragen stellen bij de ingreep van de Chelsea-doelman. Een schuiver van invaller Asensio leek halverwege de tweede helft houdbaar maar de Spaanse doelman duwde het leer verder in eigen doel. Het waren geen twee blunders met de grote B maar je had toch het gevoel dat Courtois die ballen wel had gepakt.

Verdiend

Op de winst van Real Madrid valt niets af te dingen. Echt overtuigend was het niet. Maar dat betekent voor de Koninklijke natuurlijk niets. Vorig seizoen schreven we dat ook over elke wedstrijd in de Champions League van de 14-voudige winnaar maar in mei stonden ze in Parijs wel met die beker met grote oren te zwaaien.

Chelsea maakte er op zijn beurt een jojo-wedstrijd van. De Londense club met aan de knoppen een bende geldsmijters was begonnen als een sneltrein. Joao Felix besloot al na twee minuten op Courtois. Kanté maakte de verkeerde keuze en vergat de bal af te spelen aan de volledig vrijstaande Sterling. Dat was drie minuten Chelsea dat zich daarna massaal terugtrok en vooral angst voor Real Madrid toonde.

De Madrilenen konden zo in de wedstrijd komen en na 21 minuten was het prijs. De actie waarop Courtois zijn enige grote redding van de wedstrijd moest verrichten was één van die opflakkeringen bij Chelsea.

Rood voor Chilwell

Daarna was het weer de beurt aan Real Madrid om te domineren. Vinicius jr. was nu minder geïnspireerd in zijn acties. Na de rust kabbelde het spel wat alle kanten op met nauwelijks gevaarlijke standjes voor het doel. Top op het uur Valverde op een knappe manier Rodrygo lanceerde. De in paniek geraakte Chilwell trok de Braziliaan neer. Net voor het strafschopgebied en dus geen strafschop. Maar wel rood voor de Chelsea-speler.

Het kostte Real Madrid moeite om Chelsea , dat zich nog massaler dan voordien terugtrok, onder druk te zetten. Het ging er regelmatig te slordig aan toe.

Door de onmacht van Chelsea is een halve finale tegen Manchester City een waarschijnlijkheid. We zien niet in hoe het Chelsea op de dool dit volgende week op Stamford Bridge nog kan rechtzetten. De mirakels zijn immers doorgaans voor Real Madrid weggelegd.