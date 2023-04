Inter schenkt zichzelf iconische halve finale tegen stadsgenoot AC Milan, Benfica stelt teleur ondanks doelpuntrijke kwartfinale

Om naar uit te kijken: na twintig jaar komt er weer een Milanese derby in de halve finale van de Champions League. Iconisch. Of we daarin veel landgenoten aan het werk gaan zien, is een andere zaak.

Zo stroef het loopt in de vaderlandse competitie, zo vlotjes loopt het in Europa voor Inter dit seizoen. Afgelopen weekend verloren ze nog in eigen huis van Monza (0-1), godbetert de nummer dertien in de Italiaanse competitie. Vier dagen later legden ze doodleuk weer Benfica - toch een van de revelaties in de Champions League dit seizoen - over de knie. De heenmatch wonnen de Italianen met wat geluk en dankzij inefficiëntie van de Portugezen (0-2), woensdagavond waren ze ondanks het 3-3-gelijkspel een pak beter.

Romelu Lukaku mocht een kwartiertje invallen nadat zijn ploegmaats Lautaro en Barella al elk een parel van een doelpunt gemaakt hadden. En toen onze landgenoot enkele minuten op het veld stond, zette de eveneens ingevallen Correa de derde van de avond op het bord met opnieuw een lekkere goal. Zelf kon hij amper nog iets doen, maar Lukaku vierde de overwinning van de Nerazzuri wel duchtig mee, net zoals de Milan-Belgen dat dinsdag deden.

Je zou denken dat het een unicum is, maar twintig jaar geleden was er al eens een halve finale van de Champions League tussen Inter en AC Milan. In 2002-2003 haalde AC Milan het op basis van een uitdoelpunt na twee gelijke spelen. De legendarische Oekraïense spits Andriy Shevchenko maakte toen het doelpunt. Ook nu (9 en 16 mei) belooft het weer een spannende strijd te worden. In de competitie wonnen ze elk één keer van elkaar dit seizoen. In september won Milan met 3-2, toen nog met Charles De Ketelaere als enige Belg aan de aftrap. In februari nam Inter revanche door met 1-0 te winnen, toen was Divock Origi de enige Belg die vanaf het begin op het veld stond.

Belgische onderonsjes

Voorlopig ziet het ernaar uit dat de halve finales van de Champions League zónder Belgen aan de aftrap gespeeld zullen worden. Aster Vranckx staat niet op de Europese lijst, Origi, De Ketelaere en Saelemaekers moeten zich herpakken. Bij Inter slaagt Lukaku er maar niet in om zich in de basis te knokken. Dat blijft opvallend.

Maar toch niet getreurd, want er wint sowieso een Belg de Champions League dit seizoen: de Milanese Belg(en) die doorsto(o)t(en) naar de finale komen uit tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne of het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard.

Romelu Lukaku vierde de zege met spitsbroeder Lautaro. Foto: REUTERS

En met zoontje Romeo. Foto: AP