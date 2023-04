AC Milan naar halve finales na pechavond voor Napoli, Belgen spelen opnieuw geen rol van betekenis in Champions League

Napoli zal het moeten doen met de landstitel dit seizoen. Na een pechavond tegen AC Milan konden ze opnieuw niet winnen in de kwartfinales van de Champions League (1-1). Bij Milan speelden onze landgenoten geen rol van betekenis.

Een kanonstart was het van Napoli. Onder impuls van de Georgische revelatie Khvicha Kvaratskhelia kregen ze in het openingskwartier de ene hoekschop na de andere, Milan moest volledig terugplooien. Heel grote kansen kwamen er echter niet van: veel verder dan een schot van Kvaratskhelia, gepareerd door Milan-doelman Maignan, kwamen de Napolitanen niet.

Uit het niets versierde Milan na iets meer dan twintig minuten een strafschop na een fout van Mario Rui op Rafael Leão. Normaal gezien een makkie voor Olivier Giroud, maar Alex Meret ging naar de goeie hoek. Het was pas de tweede keer in zijn carrière dat de Franse spits een strafschop miste, de vorige dateerde al van 2012.

Derde keer goeie keer

Even leek het een echte pechavond te worden voor Giroud, want enkele minuten later stuitte hij weer op de sterk keepende Meret. Vijf minuten voor rust ontbond Rafael Leao dan maar zijn duivels. De Portugese snelheidsduivel startte zijn run diep op de eigen helft en bood Giroud de openingstreffer aan. Nu kon hij echt niet meer missen: 0-1.

Intussen werd het voor Napoli een echte pechavond. De Napolitanen zagen met Politano en Rui iets over het halfuur al twee spelers geblesseerd uitvallen. Ze kregen géén penalty na een gevaarlijke tackle van Leao op Lozano en op slag van rust werd de gelijkmaker van Osimhen (terecht) afgekeurd voor handspel.

Ook na de rust wilde het maar niet lukken voor de competitieleider in Italië. Opnieuw Kvaratskhelia en Lozano konden hun pogingen niet kadreren, ook topschutter Osimhen kon de Milanese muur niet openbreken. Dik tien minuten voor tijd kregen ze hun strafschop wel, maar Kvicha Kvaratskhelia miste. De Georgische revelatie stelde niet teleur, maar kende vooral veel pech in de afwerking. De gelijkmaker van Osimhen in minuut 93 kwam véél te laat.

Beter zonder Belgen

Bij Milan stond geen enkele van de vier Belgen in de basis. Aster Vranckx staat niet op de Europese lijst, de jarige Divock Origi (28) en Alexis Saelemaekers moesten het doen met een invalbeurt, Charles De Ketelaere kwam niet van de bank. Afgelopen weekend stonden ze nog alle vier in de basis en toen kwam Milan niet verder van 1-1 op het veld van Bologna. De Milan-Belgen staan dan wel in de halve finales van de Champions League, maar ze zullen hun niveau moeten opkrikken willen ze daarin een rol van betekenis spelen.