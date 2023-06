De treble is een feit: Manchester City pakt zijn eerste Champions League, geen gelukkige avond voor De Bruyne en Lukaku

Manchester City heeft zijn eerste eindwinst in de Champions League beet. Het was allemaal niet oogstrelend maar wel verdiend. Kevin De Bruyne moest al iets na het halfuur geblesseerd worden vervangen. Invaller Romelu Lukaku kopte twee minuten voor tijd van dichtbij de gelijkmaker op Ederson.

Een hamstringblessure velde De Bruyne. Hij had net op doel getrapt. Niet dat hij na dat schot naar zijn been greep maar een minuut bleef hij wel op het gras zitten. Hij huppelde daarna nog zes minuten mee maar het ging niet meer. Nadat hij twee jaar geleden in de CL-finale na een botsing met Chelsea-verdediger Rüdiger met een oogkasbreuk in de 60ste minuut naar de kant moest, was zijn finale deze keer nog van kortere duur. Erg voor onze landgenoot die dan maar fel meeleefde van op de bank. Gevreesd mag worden dat hij de interlands met de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland ook zal moeten missen.

Romelu Lukaku mocht net voor het uur invallen. Hij deed het beter dan zijn onzichtbare voorganger Dzeko. Maar hij zal toch weer met een wrang gevoel blijven zitten. Twee schoten op doel, een kopbal van Dimarco die op zijn voet belandde en een kopbal van dichtbij die Ederson met meer geluk dan wijsheid redde. Ook nog een gele kaart. Als verliezer van de wedstrijd kan je hier niet blij mee zijn.

Foto: REUTERS

Weinig goed voetbal

Een echte finale. Dat betekent weinig goed voetbal. De favoriet die onder zijn niveau blijft en de underdog die bewijst waarom hij underdog is. Dat was het spelbeeld in de eerste helft, ook toen Kevin De Bruyne nog op het veld stond.

City begon helemaal niet overrompelend. Ze hadden zoals voorzien het meeste balbezit maar het ging niet snel genoeg om Inter in de problemen te brengen. Haaland en Silva mikten naast en over en daarna bleef het lange tijd stil. Inter had zijn deeltje van het spel, evenwel zonder gevaarlijk te zijn. Het eerste Italiaanse schot op doel kwam er pas na 20 minuten, van de voet van Brozovic. De bal miste het kader.

Net voor hij vervangen werd, zette De Bruyne Haaland op weg naar Onana. De Noorse spits produceerde het eerste schot tussen de palen. Onana redde. Twee minuten later was het aan De Bruyne om Onana te testen. De doelman uit Kameroen had niet veel last met de poging. Was het dan dat De Bruyne zich blesseerde? Een minuut later ging hij zitten en zes minuten later werd hij vervangen. Het was meteen het laatste wapenfeit in die magere eerste helft. City speelde te slordig en Inter was blij dat het 0-0 stond. Zoals City-coach Pep Guardiola vooraf zei: “Italianen denken bij 0-0 dat ze aan het winnen zijn, wij denken dat we dan aan het verliezen zijn.”

Foto: AFP

Daar is Lukaku

Na een vierde kwartier waarin niets gebeurde, was het na 57 minuten de beurt aan Lukaku om de Belgische eer hoog te houden. Hij verving zoals voorspeld Dzeko die nauwelijks een bal had geraakt. De nonchalante Akanji hielp Martinez nog bijna aan een doelpunt. Hij liet een pass van Bernardo Silva lopen waardoor de Inter-spits plots oog in oog met Ederson kwam te staan. De Braziliaan redde.

Het was behelpen tot halverwege de tweede helft tot dan eindelijk eens een doorsteekpass van Akanji lukte. Silva bracht voor maar de bal werd afgeweken. Rodri kwam evenwel aangelopen en legde hem beheerst tussen een hoop Inter-verdedigers binnen (1-0).

Rodri ouvre le score dans cette finale ! 👏 #RTLsports pic.twitter.com/Aw7bS0G4bQ — RTL sports (@RTLsportsbe) June 10, 2023

Drie minuten later ontsnapte City wel. Wat geharrewar en Dimarco kopt al lobbend op de lat. De bal kwam terug en daar was Dimarco weer. Hij kopte evenwel op de voet van Lukaku. Was de bal binnengegaan? Stones stond in de baan van de bal en had mogelijk kunnen keren. Inter moest nu komen en Lukaku kwam op het voorplan. Een schot met rechts maar te centraal op Ederson.

Geel voor Lukaku

Foden zorgde pas een kwartier voor tijd voor het eerste hoogstandje van de avond door hemelsmooi weg te draaien van zijn tegenstander. Hij besloot evenwel op de duikende Onana. Tien minuten voor tijd pakte Lukaku geel met een late tackle op Gündogan. Een positief einde zat er voor de topschutter aller tijden van de Rode Duivels niet in.