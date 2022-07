Skov Olsen schenkt Club Brugge en Carl Hoefkens eerste prijs van het seizoen na matige Supercup tegen AA Gent

De eerste prijs voor Carl Hoefkens als trainer van Club Brugge is een feit. Blauw-zwart haalde het in een matige pot voetbal na een goal van Skov Olsen in de eerste helft met het kleinste verschil van AA Gent. Misschien nog belangrijker: Charles De Ketelaere bleef op de bank. Uit voorzorg voor een nakende transfer naar AC Milan?

De match begon nochtans niet al te best voor Club Brugge: net voor de aftrap moest Buchanan afhaken, nieuwkomer Meijer verving hem op links. Voorin vormden Lang en Jutgla het spitsenkoppel, De Ketelaere - op weg naar AC Milan - bleef op de bank. Voor hem werd dit mogelijk een uitzwaaiwedstrijd. Het is niet dat hij gemist werd op het veld: Club voetbalde bij momenten uitstekend onder de debuterende Hoefkens, en kreeg ook een pak goede kansen. De eerste was van dichtbij voor Vormer na een mooie opbouw: Roef pakte goed. Minuten later tikte Jutgla de bal langs de verkeerde kant van de paal na weer zo’n uitgesponnen aanval. Gent loerde op de counter via Tissoudali, maar op grote kansen was het even wachten. Op het halfuur tikte de spits een zwieper van Hjulsager voorbij Mignolet, maar dat bleek vanuit buitenspel. De VAR corrigeerde.

Het was uiteindelijk Club dat meteen na die fase op voorsprong klom, en dat was verdiend. Skov Olsen kneep naar binnen en vuurde aan de rand van de zestien. De bal werd onderweg nog geraakt door Ngadeu, waardoor Roef op het verkeerde been stond: 1-0. Het tempo was toen trouwens al redelijk gezakt: zowel bij Club als Gent zag je dat de warmte en een zware voorbereiding op de benen sloegen. Er was tussentijds ook al een drinkpauze geweest. Net voor de rust kreeg Cuypers nog de beste kans op een gelijkmaker, maar zijn kopbal werd door Mignolet over de lat getikt. Club trok met een voorsprong de rust in.

Foto: Isosport

Ook Vanhaezebrouck kreeg tijdens de rust af te rekenen met personeelsproblemen. Castro-Montes liep een lichte blessure op en werd gewisseld voor Marreh. Gent had iets goed te maken, en dat lukte bijna vliegensvlug via Tissoudali. Na een heet standje voor het Brugse doel verstapt de Marokkaanse spits zich, waardoor hij niet goed kon afdrukken. De bal belandde naast. De voorbode van een vlammende tweede helft? Helemaal niet, want de boel viel opnieuw stil. Het publiek begon zelf om Charles De Ketelaere te roepen: ze wilden hem toch nog graag eens bezig zien. De Rode Duivel kwam van de bank en ging opwarmen, en werd bedacht met een staande ovatie. De Ketelaere ging uitgebreid applaudisseren als repliek.

Op het uur kwamen Larin en Audoor voor de leeggelopen Jutgla en Mbamba, maar voor een nieuw elan in Brugse rangen zorgde dat niet. Integendeel: Gent ging even op zoek naar een gelijkmaker. Na drie pogingen kon Hjulsager uiteindelijk afdrukken, maar zijn schot zeilde naast. De batterijen bleken langs beide kanten snel plat: we kregen dan ook een doodsaai slot. Eentje waar Gent geen aanspraak meer kon doen op eventuele strafschoppen. Een invalbeurt van De Ketelaere kregen we niet meer, een eerste prijs voor Club Brugge wél. Want de Supercup blijft dus opnieuw een jaartje op Jan Breydel.