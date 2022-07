Geen eerste overwinning voor Van Bommel: Antwerp krijgt de bal niet in doel tegen Kosovaarse Drita in de Conference League

Balen voor Mark van Bommel bij zijn debuut. De Antwerp-coach zag zijn ploeg tegen Drita te weinig klaarmaken en niet verder komen dan 0-0. Nu met knikkende knietjes naar Kosovo?

De best betaalde speler in België, die wil je natuurlijk zo snel mogelijk opstellen. En kijk: Toby Alderweireld stond na drie trainingen al meteen in de basis én droeg zelfs de aanvoerdersband. Niet Nainggolan, niet De Laet, maar hij kwam als eerste het veld op en mocht vaantjes uitwisselen.

Nog opvallend: zowel de thuisploeg als de bezoekers rekenden op een Krasniqi. Laurit, een in Kosovo geboren jeugdproduct, was bij Antwerp de linksback van dienst. En hij stond op die flank tegenover Besnik – geen familie.

FC Drita bij de keel grijpen, dat was uiteraard de bedoeling. Je wil niet hebben dat de vicekampioen uit de Kosovaarse ‘Superleague’ – achter FC Prishtina – in zijn kansen gaat geloven. Benson, begonnen op links maar uitgeweken naar rechts, bood Yusuf meteen een prima kans, maar de Nigeriaan trapte hoog over. Ook Janssen, de nieuwe aanvalsleider, kon na een corner uithalen, maar mikte hard op de doelman. Een strakke voorzet van Nainggolan werd dan weer (nipt) naast gekopt door Gerkens.

Zonde, maar nog tijd genoeg om te scoren, en van de Kosovaarse spitsen hoefden ze op de Bosuil nog niet wakker te liggen. Die werden zelden of nooit bereikt. Twee keer was het opletten voor een counter, maar er kwam niks uit voort. Het probleem was dat ook de Antwerp-aanvallen almaar minder gevaarlijk werden. Er lag weinig ruimte – een verschil met de galamatch tegen Dynamo Kyiv – en de snelheid en creativiteit ontbrak om de muur te slopen. Nainggolan, Yusuf en Benson probeerden het nog vanop afstand, zonder succes.

Ongevaarlijke corners

Mark van Bommel moest tijdens de rust het vuur er opnieuw in krijgen en leek daarin geslaagd, maar meer dan wat gevaarlijke standjes leverde het niet op. Het was wachten op wissels. Nainggolan en Yusuf ruimden op het uur plaats voor Verstraete en Frey. De Zwitserse topschutter baalt dat hij nu bankzitter is, maar blijft wel professioneel en is erop gebrand het ongelijk van de coach te bewijzen. Alleen slaagde hij daar gisteravond nog niet in.

De tijd tikte stilaan weg, in het nadeel van Antwerp, want met een gelijkspel naar Gjilan volgende donderdag: tricky! Vorig seizoen speelde Feyenoord in dezelfde voorronde ook eerst 0-0 gelijk tegen Drita en had het in de terugmatch alle moeite van de wereld en won het ternauwernood met 3-2. Na de zoveelste ongevaarlijke corner zat er ook nu nul-nulletje aan te komen. Beide keepers moesten nog één keer plat, Maloku op een kopbal van Gerkens. Na de zes minuten extra tijd was het welletjes geweest. En zo kan het volgende donderdag nog warm worden in Kosovo.