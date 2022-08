Lior Refaelov leidt Anderlecht naar verdiende zege in Estland, laatste voorronde Conference League wenkt

Anderlecht heeft in Estland gedaan wat het moest. Paars-wit klopte Paide Linnameeskond in de derde voorronde van de Conference League met 0-2. Lior Refaelov trok de zege voor zijn ploeg over de streep.

Wilden de Esten Anderlecht pesten, of ging het gewoon om een slordigheidje? Feit is dat het gras in de A. Le Coq Arena – Paides eigen ‘stadion’ was te klein om Anderlecht te ontvangen – daags voor de wedstrijd tegen paars-wit wel erg lang stond. Te lang volgens de UEFA-normen, zo merkten ze bij Anderlecht op. De Esten mochten woensdagavond hun grasmaaiers dus nog uit de kast halen. Paars-wit was naar Tallinn gekomen om te voetballen: dat moge duidelijk zijn.

Ook uit de opstelling van paars-wit spraken de voetballende intenties van Felice Mazzu. De Italiaanse Belg posteerde op het middenveld verrassend Arnstad, El Hadj en Verschaeren. Een driehoek in pocketformaat. Naast Fabio Silva stond Lior Refaelov, die zich bij momenten ver liet uitzakken en zo als vierde middenvelder fungeerde.

De Israëliër liet er geen gras over groeien. Al na vier minuten zorgde hij voor het eerste gevaar. Refaelov liet zich uitzakken op links, kwam naar binnen en trapte vanop een meter of 25. Aksalu kon redden met de vuisten.

Foto: BELGA

De thuisploeg liet zich onbetuigd, want amper drie minuten later kwam Anderlecht goed weg. Debast kopte de bal in de voeten van een Est, die door Wesley Hoedt met een scherpe tackle in extremis van een open schietkans werd gehouden. In de herneming had Hendrik Van Crombrugge alle moeite om de bal uit zijn korte hoek te houden.

In minuut tien stelde Anderlecht orde op zaken. Delcroix vond Amuzu op links. Met een lage voorzet vond de Ghanese Belg Refaelov aan de eerste paal. De Israëliër kwam slim voor zijn man en duwde in één tijd binnen.

Paars-wit nam de wedstrijd daarna in handen. Het monopoliseerde de bal, maar een stortvloed aan grote kansen bleef uit. Op slag van rust liet Refaelov zich dan nog maar eens opmerken. De ouderdomsdeken liet zich opnieuw ver uitzakken, maakte zich vrij na een een-tweetje met El Hadj en stuurde Silva het straatje in. Maatwerken Refaelov. De Portugees legde de 2-0 binnen met een mooi stiftertje. Aan de overkant kwam Tambedou na een knappe dribbel nog dicht bij de aansluitingstreffer. Van Crombrugge redde dit keer met de vuisten.

Foto: BELGA

Alerte Van Crombrugge

Eenzelfde spelbeeld in de tweede helft. Anderlecht controleerde en versierde ook de beste kansen. Maar af en toe stak Paide toch de neus aan het venster, zoals iets voor het uur. Op rechts kon Luts weglopen in de rug van Amuzu. Van Crombrugge stond opnieuw oplettend te keepen en ontmijnde het gevaar.

Anderlecht hield uiteindelijk de nul, maar scoorde in de tweede helft ook zelf niet meer. Invaller Esposito kwam met een poging in de korte hoek nog het dichtst bij een derde treffer. Over een week wacht de return in het Lotto Park – een dubbele voorsprong mag paars-wit daar, tegen dit Paide, echt niet meer weggeven. Anderlecht staat zo met anderhalf been in de laatste voorronde van de Conference League. Daar wacht wellicht het Zwitserse Young Boys, dat donderdagavond met 0-2 ging winnen bij KuPS in Finland.

Anderlecht: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Murillo (73’ Raman), Verschaeren (73’ Trebel), Arnstad (73’ Kana), El Hadj (80’ Stroeykens), Amuzu, Silva (80’ Esposito), Refaelov

Paide: Aksalu, Frolov, Yusif, Klavan, Saliste, Simon, Mool (80’ Mosnikov), Luts (70’ Saarma), Saag (61’ Palumets), Tambedou (70’ Piht), Singhateh (80’ Viidas)

Doelpunten: 10’ Refaelov (Amuzu), 40’ Silva (Refaelov)

Gele kaarten: 69’ Arnstad, 80’ Kana

Toeschouwers: 7.500

Scheidsrechter: David Fuxman (Isr)