Twee goals van Radja Nainggolan in Lillestrom bezorgen Antwerp uitstekende uitgangspositie in derde voorronde Conference League

De terugmatch is overbodig. Met dank aan Radja Nainggolan, die twee keer scoorde. Dit Lillestrom was geen maat voor een andermaal zakelijk Antwerp.

Een pint kost er makkelijk tien euro, een cola zeven. Maar niet alles is duur op Noorse bodem, leerden we gisteren. Neem nu de eerste tegengoal die Antwerp dit seizoen moest slikken: die gaven de bezoekers wel héél goedkoop aan een nochtans zeer beperkt Lillestrom.

Er ging bijzonder veel mis bij die gelijkmaker in de extra tijd van de eerste helft. Het begon bij een slechte toets van Jean Butez, waarna Dinis Almeida – tot dan betrouwbaar als vervanger van Toby Alderweireld en de maker van de 0-1 na vijf minuten – paniekerig wegwerkte. Radja Nainggolan heroverde daarop de bal op het middenveld, maar werkte zichzelf vervolgens in de nesten aan de rand van het veld. Een dom hakje pakte dramatisch uit – balverlies -, Pacho gleed dan ook nog eens weg, Almeida toonde zich te slap, en hup, daar was de 1-1. Uit het niks.

Foto: BELGA

Het was een gelijke stand die absoluut niet gehoeven had. Lillestrom presenteerde zich immers als een ploeg naar het beeld van de stad: kleurloos – op internet staat het weinig spectaculaire Arasenstadion vermeld als een bezienswaardigheid, wat de armoe typeert. De Noren boden weliswaar strijd, daarbij vooruit gestuwd door een sfeervolle spionkop, maar drie passes achter mekaar versturen, bleek meestal een te complexe opdracht. De enige die een beetje kon bekoren, was centrale verdediger Igoh Ogbu.

Nu we toch over de Nigeriaan uit Jos bezig zijn, kunnen we ineens zijn rechtstreekse tegenstander Vincent Janssen erbij halen. Tja, wat moeten we ervan denken? Paul Gheysens betaalt de Nederlander als was hij de gedoodverfde kampioenenmaker, maar in zijn eerste weken kon hij die hoge verwachtingen niet inlossen. Ook niet in Lillestrom. Tegen Ogbu verloor Janssen zijn meeste duels en dreigend was hij ook al niet. Het valt voor Antwerp te hopen dat de spits gewoon nog een beetje inlooptijd nodig heeft om zijn beste niveau terug te vinden.

Gelukkig voor de Great Old was een andere vedette wel op de afspraak: Radja. Akkoord, er was dat foutje bij de 1-1, maar dat zette de voormalige Rode Duivel meer dan recht na de pauze. Na vijf minuten profiteerde hij optimaal van een slordige inspeelpass bij Lillestrom – Balikwisha liet de voorzet van Miyoshi slim door de beentjes lopen -, met dus de 1-2 tot gevolg. In de slotfase maakte de Antwerpenaar van de terugwedstrijd een veredeld oefenduel: hij schilderde de 1-3 heerlijk in de verste hoek. Mooi doelpunt.

Foto: BELGA

Het wordt drummen op het middenveld bij Antwerp. Nainggolan wordt met de week beter na zijn enkelblessure, Yusuf lijkt een certitude – hij is altijd goed -, terwijl Mark van Bommel Pieter Gerkens een nuttige schakel vindt omwille van zijn looplijnen, zijn spelintelligentie en zijn efficiëntie. En op de bank zitten nog Faris Haroun, Birger Verstraete, de ontluikende Arthur Vermeeren en de prima ingevallen Christopher Scott – hij kwam nog twee keer dicht bij de 1-4. Om nog te zwijgen over Jurgen Ekkelenkamp, die niet naar Deurne-Noord komt om een figurant te zijn…

Anderzijds hoort concurrentie simpelweg bij de club die Antwerp wil zijn: meestrijdend op drie fronten – er wacht nog één voorronde richting poulefase van de Conference League – en spelend voor de titel en de beker in België. Het moet in elk geval gezegd dat Antwerp tijdens de eerste matchen volwassen, zakelijk en tactisch sterk presteert – zo ook in Noorwegen. ’t Is een noodzaak als je de ambities wil waarmaken. Vorig seizoen kreeg Brian Priske zelfs na maanden trainen geen lijn in het spel.

De fans vinden die evolutie ook wel prettig – het tegendeel zou verbazen. Ze scandeerden luidkeels de naam van coach Mark van Bommel. Het moet gezegd: zijn werk is tot dusver knap. Al weten u en ik: Antwerp blijft een explosieve omgeving. De prijzen worden niet in de eerste week van augustus uitgedeeld...