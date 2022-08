Anderlecht knokt zich verdiend naar sterke uitgangspositie met winst in en tegen Young Boys

Anderlecht zet de deur naar de Conference League open. Paars-wit won de heenmatch tegen YB Bern dankzij een goal van Hannes Delcroix.Het was een bikkelharde strijd van young boys tegen Young Boys, maar RSCA had aan één bal tussen de palen genoeg. Zo neemt paars-wit een optie op de groepsfase, maar het wordt thuis nog een zware klus.

Een succesvolle survivaltocht. Een Spartacus-run. De weg naar Europa loopt heus niet over rozen. Anderlecht moest in Bern overleven en vele valkuilen omzeilen. In de eerste helft trapte paars-wit niet één bal tussen de palen en het eerste kwartier werd het onder de voet gelopen. De Brusselaars hadden geluk dat Cédric Itten nipt naast kopte en Van Crombrugge goeie reflexen uit zijn mouwen schudde op schoten van Rieder en Moumi.

Young boys vs. Young Boys

De hindernissen die RSCA kreeg voorgeschoteld, waren dan ook niet min. De eerst luisterde naar de naam Berg der Blessures. Nog tijdens de opwarming liep Refaelov een spierblessure op en dus werd hij vervangen door Mario Stroeykens. Tijdens de match viel Adrien Trebel dan weer op zijn schouder die uit de kom schoot. Het gewricht werd op het veld wel weer rechtgetrokken, maar met een onbewegelijke arm kon de Fransman niet voort. Zonde, want Trebel hield het middenveld mee overeind. Enter Marco Kana. Zo werd het echt young boys tegen Young Boys. Bij Anderlecht deden er na de rust zes eigen jeugdproducten mee en ook Kristian Arnstad en Fabio Silva zijn nog jonkies. Het was best straf hoe zij tegen het ervaren Bern knokten voor wat ze waard waren.

Foto: EPA-EFE

Het volgende obstakel was Het Vervelende Veld. Het kunstgras in het Stade de Suisse was natgeregend en werd nog overvloedig besproeid. Daardoor werd het een gladde piste. De thuisploeg voelde zich er thuis, maar voor de minder wendbare Hoedt was het wennen. Veel van zijn lange ballen kwamen niet aan en ook Yari Verschaeren schoof al eens uit. Pas na een half uur vond paars-wit beter zijn draai. Zeno Debast was de eerste die pirouettes draaide.

Gaan we nog even door met De Ambetante Arbiter? De Macedoniër Aleksandar Stravrev leek de bezoekers vooral tegen te werken. De drieste backs van Bern mochten lange tijd kaartenloos fouten maken, terwijl Murillo direct geel kreeg toen hij even protesteerde. Van zodra hij het spel kon stilleggen, deed de ref dat ook. Hij werd precies geleid door het hevige publiek. Tot grote ergernis van Felice Mazzu.

Geen dodentocht

Op dit parcours was het afwachten wie bij Anderlecht de echte Spartacus zou worden. Na de pauze werd de Belgische recordkampioen alvast beter. Silva en co slaagden erin om meer op te rukken en toen Meschack Elia - ooit getest bij RSCA - uitpakte met een dramatische terugspeelbal, pikte Hoedt die op. Fabio Silva knalde zijn voorzet nog op de keeper, maar Hannes Delcroix duwde de bal tegen de netten. Wat een ontlading. Niet dat Delcroix vaak scoort, maar nu was hij een Natural Born Killer of moeten we zeggen Natural Bern Killer.

Hannes Delcroix: de juiste man op de juiste plaats! 💥 pic.twitter.com/oVAGLfcPVA — Play Sports (@playsports) August 18, 2022

Het is jammer dat uitgoals in Europa niet meer dubbel tellen, maar ook dit doelpunt kan straks ultra-belangrijk zijn. Als Anderlecht Joshua Zirkzee wil aantrekken, wordt Europees voetbal tot Nieuwjaar zeker een extra argument. Na de voorsprong kwamen de Brusselaars logischerwijs weer onder hoge druk. Van Crombrugge zag nog een vrije trap op de lat uiteenspatten, maar het was survival of the fittest. Arnstad stond meer dan zijn mannetje.

Foto: BELGA

Paars-wit gaat dus met een bonus naar de terugmatch in eigen huis volgende week. Voor het eerst sinds 2018 kunnen ze de Europese groepsfase echt ruiken. Dat zou de kassa en het imago een extra boost geven. Dromen mag uiteraard, maar simpel wordt het niet tegen dit Bern. Het is nu aan Mazzu en co om ervoor te zorgen dat de Spartacus-run volgende donderdag geen dodentocht wordt.