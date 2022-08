Wat een pijnlijke Europese exit: efficiënte Turken smeren Antwerp eerste nederlaag van het seizoen aan

Mark van Bommel heeft zijn eerste nederlaag als Antwerp-trainer geleden. En dat op een wel héél slecht moment. De Great Old ging gisteravond met 1-3 onderuit tegen Basaksehir. Een seizoen zonder Europees voetbal lonkt.

Als elf Turken al na acht minuten tijd beginnen te rekken, is ’t dan boel? Het antwoord kunt u al raden. En de Bosuil hád donderdagavond al niet veel nodig. Al van voor de aftrap was de spanning te snijden in Deurne-Noord. De Great Old wilde Europa in, dus móést er tegen Basaksehir gewonnen worden.

De 0-1 na acht minuten kwam dus op z’n zachtst gezegd ongelegen. Al had Antwerp die vroege tegengoal ook voor een groot deel aan zichzelf te wijten. Bij een lange bal op rechts ging Pacho te slap in duel, waardoor Gurler kon doorkoppen tot bij Okaka. De ex-Anderlecht-Italiaan week uit naar rechts en koos er voor doel Ozcan uit. Die kreeg te veel tijd en trapte binnen in het dak van het doel. Gevloek op de tribunes. Moet gezegd: Pacho herstelde zich na zijn vroege uitschuiver wel.

De opdracht voor Antwerp bleef ook gewoon dezelfde: scoren – zij het nu wel twee keer. Alleen slaagde de thuisploeg er niet meteen in om het laken naar zich toe te trekken. Frey en co. wilden wel, maar de Turken voetbalden bij momenten goed onder de Antwerpse druk uit. En schrokken er zoals gezegd niet voor terug om de boel bij momenten wat te vertragen. Tot frustratie van Mark van Bommel én het publiek. De uitsupporters deden er nog een schepje bovenop. “Beerschot, Beerschot”, klonk het een paar keer jennend vanuit het bezoekersvak.

Foto: BELGA

De Bosuil bleef er weliswaar in geloven. Met reden, want aan kansen ontbrak het Antwerp in de eerste helft niet: liefst elf schoten vuurde de Great Old af voor rust. Helaas voor hen zonder succes. Ekkelenkamp, Miyoshi, Nainggolan: niemand kreeg de bal erin. Frey kwam er vijf minuten voor rust nog het dichtst van al bij. Na een botsende bal trapte de Zwitser in één tijd van aan de rand van de zestien. Babacan had er alle moeite mee, maar redde met de vuisten. Werk aan de Antwerpse winkel na rust.

Efficiënte Turken

Antwerp begon vol vuur aan de tweede helft. Met nog meer druk dan in de eerste periode. En daar hadden de Turken last mee. Doelman Babacan in het bijzonder. Die miste zijn controle na een terugspeelbal van Ndayishimiye en zag Ekkelelenkamp de bal uit zijn voeten stelen. Babacan maaide de Nederlander neer, waarna Schuettengeruber naar de stip wees. Frey twijfelde niet en trapte de gelijkmaker in de rechteronderhoek.

Lang kon Antwerp niet van de gelijkmaker genieten, want nog geen twee minuten na de 1-1 was Basaksehir daar al opnieuw. Na een dribbel op links zette Chouiar goed voor tot bij Okaka. De Italiaan kopte binnen in de verste hoek en kreeg na een assist ook een goal achter zijn naam. Twee doelpunten uit twee schoten binnen het kader: qua efficiëntie moet je ze in Turkije niks leren.

Foto: BELGA

Antwerp had nu nog een halfuur om twee keer te scoren, maar ook met verse krachten Janssen en Valencia – die Frey en Miyoshi waren komen vervangen - slaagde de Great Old er niet meer in om de bezoekers écht in de problemen te brengen. De tijd tikte genadeloos weg. Zeven minuten voor tijd draaide Basaksehir het mes nog wat dieper in de Antwerpse wonde: Aleksic kopte ook de derde noemenswaardige kans voor de bezoekers binnen: 1-3.

Mark van Bommel leed zo zijn eerste nederlaag als trainer van Antwerp. En wel op het slechtst denkbare moment. De Great Old moet het voor het eerst in drie seizoenen zonder kwalificatie voor een Europese poulefase stellen. Of hoe er na een voortvarende seizoensstart toch plots een crisissfeertje op de Bosuil hangt.