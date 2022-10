Anderlecht houdt 80 minuten dapper stand, maar plooit uiteindelijk toch tegen West Ham in de Conference League

Bemoedigend. Zo kan je de prestatie van Anderlecht tegen West Ham wel noemen, maar je koopt er natuurlijk niets mee. Paars-wit hield goed stand tot tien minuten voor tijd, toen de Engelsen het laken uiteindelijk toch naar zich toe trokken en met 0-1 wonnen. Anderlecht blijft met vier punten tweede in de groep, maar het ziet Silkeborg naderen tot op een puntje. De Denen wonnen met 5-0 van het Roemeense FCSB.

Voor aanvang was er al een eerste domper voor paars-wit. Jan Vertonghen bleek ziek en werd vervangen door Hannes Delcroix. Het was West Ham, waar aanvoerder Rice rust kreeg, dat de bal opeiste in de openingsfase. Tot groot gevaar leidde dat niet, al was er wel een schot van Benrahma. Doelman Van Crombrugge kon makkelijk stoppen. Daarna brak ook Anderlecht een eerste keer uit. Silva liep diep, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Dat leek ons een randgevalletje. Wat later was Silva daar opnieuw, maar zijn schot stuitte op een Engelse verdediger.

Na de eerste fase zonder veel kansen golfde het een tijd leuk op en neer. Na iets meer dan een kwartier dropten ook de bezoekers nog een bal voor doel, maar Delcroix kon wegkoppen. Voorin bij Anderlecht kreeg Verschaeren, die naast Silva in de spits plaatsnam, de voorkeur op Refaelov. Na 25 minuten trapte hij na een individuele actie op doel, maar zijn schot miste wat kracht. Op het halfuur was het nogmaals aan Silva, maar hij mikte mijlenver over.

Foto: BELGA

Met de rust in zich nam West Ham weer over. Op de eerste uitbraken konden Debast en Van Crombrugge respectievelijk wegkoppen en wegboksen, daarna was het Antonio die over besloot. Nadien was het Hoedt die de Engelsen een geschenkje uitdeelde door los naast de bal te tackelen. Benrahma maakte er geen gebruik van en trapte onbegrijpelijk over. Vlak voor de pauze kwam Silva nog maar eens aan zet, maar zijn schot werd afgeblokt.

Na de rust bleef Amuzu, die net tevoren verzorging aan zijn schouder had gekregen, binnen. Duranville nam zijn plaats in. Net als in de eerste helft was het West Ham dat opende met balbezit. Na dik vijf minuten leidde dat tot een kans voor Benrahma, maar Van Crombrugge kon Anderlecht overeind houden. Iets voor het uur probeerde Silva het aan de overkant van ver, maar hij mikte hoog over.

155 miljoen in de strijd

Terwijl Felice Mazzu middenin de tweede helft Raman bracht – marktwaarde 3 miljoen euro – gooide David Moyes met Rice, Lucas Paqueta en Scamacca de volle 155 miljoen euro in de strijd. Paars-wit liet zich niet intimideren en bleef zijn mannetje staan. Verschaeren probeerde het met een verre volley, maar raakte de bal niet goed. Daarna legde Raman aan, maar zijn schot werd afgeblokt.

De teneur van de wedstrijd was een beetje als volgt: veel kansen, maar de afwerking kon beter. Ook bij West Ham, waar Downes twintig minuten voor tijd een dikke meter over besloot. Anderlecht kreeg een vrije trap op een interessante plaats net buiten de zestien, maar Hoedt trapte ruim over.

Foto: AP

Tien minuten voor tijd was Anderlecht er dan toch aan voor de moeite. Hoedt en Diawara lieten te veel ruimte aan Scamacca, die zich goed draaide en beheerst de 0-1 in de verste hoek joeg. Meteen volgde dé kans op de gelijkmaker, maar Silva kopte op doelman Areola. Verder kwam paars-wit niet meer.

De paars-witte crisis heeft nu ook Europa bereikt! 🇪🇺📉 pic.twitter.com/EAsrieHtnN — Play Sports (@playsports) October 6, 2022

RSC Anderlecht: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix (86’ Ndiaye), Amuzu (46’ Duranville), Diawara (86’ Esposito), Arnstad, Ashimeru (64’ Raman), Murillo, Verschaeren (80’ Refaelov), Silva

West Ham: Areola, Coufal, Dawson, Ogbonna, Johnson, Downes, Emerson, Lanzini (69’ Rice), Bowen (86’ Fornals), Antonio (69’ Scamacca), Benrahma (69’ Paqueta), Antonio

Doelpunten: 79’ Scamacca (Paqueta) 0-1

Gele kaarten: 73’ Ogbonna, 75’ Delcroix, 82’ Coufal, 90’ Downes

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Novak Simovic (Ser)