Geen Veldman-effect: Anderlecht geeft tot tweemaal toe voorsprong weg en komt niet verder dan gelijkspel in Conference League

De coachwissel heeft nog niet meteen voor de grote ommekeer gezorgd bij Anderlecht. Het bleef in de Conference League steken op een 2-2 gelijkspel tegen FCSB, dat ruim laatste staat in de groep. Om 22u45 vanavond kan paars-wit al uitgeschakeld zijn, afhankelijk van het resultaat tussen West Ham en Silkeborg.

Het debuut van de Nederlandse (interim?)trainer Robin Veldman werd er eentje zonder al te grote verrassingen in de opstelling, al speelde hij wel 4-2-3-1 en dus niet met twee spitsen, zoals Mazzu. Amuzu, Refaelov en Verschaeren stonden in steun van Silva. Veldman leidde overigens zelf de opwarming en voelde zich niet te beroerd om hoogstpersoonlijk de balletjes aan te werpen voor kopoefeningen.

De openingsfase was gelijk opgaand met eerder kleine kansjes aan beide kanten. Amuzu probeerde een paar keer voor te brengen vanop zijn linkerflank, maar hij kon niemand bereiken. Bij Steaua kopte Edjouma over. Anderlecht eiste ondertussen steeds meer de bal op, maar dat leidde slechts mondjesmaat tot kansen. Iets voor het halfuur kopte Amuzu door tot bij Silva, die een lobje probeerde en voorlangs mikte.

Na het halfuur werden de Roemenen gevaarlijker. Eerst was er Miculescu die naast kopte, daarna Popescu die van ver op doelman Van Crombrugge besloot. Het was echter paars-wit dat met een voorsprong kon gaan rusten. Murillo, die nochtans aan een slappe partij bezig was, bracht voor vanop rechts en Verschaeren joeg de 1-0 knap in één tijd tegen de netten.

Bijna kon Anderlecht de voorsprong nog voor de pauze verdubbelen, want Verschaeren speelde Silva aan en die kon met zijn hak net niet scoren. Ook de bezoekers kwamen nog heel dicht bij een doelpunt op het einde van de eerste helft. Bij een vrije trap van net buiten de zestien trapte Radunovic op Van Crombrugge.

De tweede helft bleef lang gesloten. Paars-wit liet de bal even aan FCSB en wachtte op een fout bij de Roemenen. Iets voor het uur brak Amuzu toch eens door en kwam hij met een voorzet, maar Murillo deed er weinig mee. Daarna legde Verschaeren aan van ver, doelman Tarnovanu bracht redding. Het doelpunt viel aan de overkant. Op een voorzet van Radunovic kon de ingevallen Compagno tussen Vertonghen en Hoedt door koppen. Het centrale duo van Anderlecht koud gepakt en alles te herdoen.

Iedereen stond te slapen

Anderlecht had niet meteen een antwoord klaar op de gelijkmaker. Het bleef windstil, op een kopbal van Vertonghen die naast ging na, tot Amuzu een kwartier voor tijd oog in oog kwam te staan met Tarnovanu. Hij slaagde er niet in om de FCSB-doelman te kloppen, maar de bal ging wel in hoekschop. Verschaeren mikte op Vertonghen, die de 2-1 onhoudbaar in doel wist te koppen.

De buit was nog niet binnen voor Anderlecht. Eerst week een afstandsschot van Dumiter gevaarlijk af, maar kon Van Crombrugge nog redding brengen. Daar slaagde hij een minuutje later niet in toen iedereen stond te slapen bij een hoekschop. Dawa kon zomaar de 2-2 in het mandje tikken. De ingevallen Duranville probeerde daarna nog met een schot vanop een metertje of tien, maar Tarnovanu bracht redding. Verder kwam paars-wit niet meer, en in het slot werd Murillo ook nog uitgesloten met zijn tweede geel. Alwéér een pijnlijke avond dus.

Anderlecht telt nu vijf op vijftien in de Conference League. Dat is één puntje minder dan Silkeborg, dat om 21u nog tegen West Ham speelt. Als de Denen winnen, is het Europese verhaal van paars-wit vroegtijdig afgelopen. In het andere geval speelt Anderlecht volgende week een rechtstreeks duel om een plaats in de achtste finales in Silkeborg. FCSB telt ondertussen twee puntjes, West Ham heeft er twaalf.

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Hoedt, Vertonghen, Ndiaye, Diawara (61’ Ashimeru), Arnstad, Refaelov (61’ Stroeykens), Verschaeren, Amuzu (76’ Duranville), Silva

FCSB: Tarnovanu, Cretu, Dawa, Tamm, Radunovic, Oaida, Edjouma (88’ Dulca), Olaru (46’ Radaslavescu), Miculescu (90’ Stoica), Popescu (64’ Coman), Dumiter (46’ Compagno)

Doelpunten: 38’ Verschaeren (Murillo) 1-0, 60’ Compagno (Radunovic) 1-1, 75’ Vertonghen (Verschaeren) 2-1, 83’ Dawa 2-2

Gele kaarten: 44’ Murillo, 67’ Compagno, 87’ Coman, 88’ Hoedt, 89’ Miculescu

Rode kaarten: 90’ Murillo (2x geel)

Scheidsrechter: Manfredas Lukjancukas