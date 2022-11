Anderlecht overleeft in Denemarken en mag eindelijk nog eens Europees overwinteren

Wat een opsteker. In deze moeilijke tijden won Anderlecht alsnog van Silkeborg met 0-2 en zo overwintert het voor eerst sinds 2017. Paars-wit pakte voor de rust uit met goed voetbal en de mooiste goal van het seizoen, maar na de pauze was het toch weer overleven tegen 10 man. Het deert niet. De kwalificatie geeft moed voor de zware toppers tegen Antwerp en Genk.

Wij hebben dé oplossing voor dit Anderlecht. Het ligt niet aan de kwaliteit van de (te) dure spelers, het ligt niet aan de trainer. Het ligt simpelweg aan de ondergrond. Leg asap een kunstgrasveld in het Lotto Park. Paars-wit speelde dit seizoen al drie wedstrijden op een synthetische mat - in Bern, op STVV en nu in Silkeborg - en drie keer draaide het goed uit. ’t is maar een tip en het zal goedkoper zijn dan nog een nieuwe aanvaller halen.

De mooiste aanval van het jaar

Uiteraard drijven we er de spot mee, maar de jonge paars-witte brigade voelt zich best thuis op zo’n terrein. Tegen de Denen van Silkeborg moest absoluut gewonnen worden en de Brusselaars namen de wedstrijd direct in handen. Dominant in balbezit en bijlange niet bang om hun voet te zetten. Wat was het lang geleden dat we zo’n goed draaiend Anderlecht zagen. Dat resulteerde dan ook in de mooiste aanval van het seizoen. De bal vertrok achteraan bij Majeed Ashimeru en passeerde razendsnel via Debast, Arnstad, Sadiki, Amuzu en Verschaeren om uiteindelijk bij Lior Refaelov te belanden. De Israëli rondde de aanval over zeven stations geweldig af. Wat een goal na een 90 procent Neerpede-combinatie, maar ouwe Rafa was toch weer de afwerker.

Op de tribune sprongen een hoop supporters recht. Er waren na de rellen in Londen nochtans geen Belgen toegelaten, maar een groep Anderlecht-fans slaagde er toch om in het stadion te raken. De security stelde wel Deense vragen als identiteitscontrole, maar ze studeerden enkele antwoorden in. “Jeg elsker Silkeborg”, ik hou van Silkeborg. De trip leek de moeite waard te worden.

Hoedt op de bank

Zou Felice Mazzu trouwens ook naar deze partij hebben gekeken? En zou hij dan hebben vastgesteld dat Anderlecht zich toch comfortabeler voelt in een 4-3-3-systeem? Robin Veldman hakte alvast weer enkele belangrijke knopen door. Zo startte Wesley Hoedt op de bank, stond Hannes Delcroix linksback en kreeg Ashimeru de voorkeur op Diawara. De lange halen van Hoedt verdwenen op die manier uit het spel en het trio Refaelov-Amuzu-Verschaeren kon hun acties maken dicht bij de goal. De Nederlander scoorde punten.

Verschaeren was ondanks zijn knieblessure toch in vorm geraakt. De nummer 10 dreef zijn statistieken niet alleen op met een assist aan Refaelov, toen Yari doorbrak, haalde verdediger Klynge hem ook neer. De Italiaanse ref kon niet anders dan rood trekken en tegen tien man leek Anderlecht gewonnen spel te hebben. Ja, toch?

Foto: BELGA

Afzien na de rust

Paars-wit wilde niet nog eens gezichtsverlies lijden nadat Club Brugge, Union en Gent alle drie Europees overwinterden. Toch niet in een poule met godbetert Boekarest en Silkeborg. Na de loting gaven de Scandinaviërs geen cent om hun kansen, maar Anderlecht is natuurlijk ook geen zekerheidje meer. Dat zag je wederom na de pauze toen de twijfels weer toesloegen. Veldman wisselde Delcroix – die met geel stond – voor Hoedt, maar Silkeborg kwam opzetten. Weg was de heerschappij en het balbezit. Oké, Fabio Silva en Refaelov hadden nog kansen, maar de tienkoppige Deense strijdmacht belaagde Van Crombrugge evenzeer. Afzien.

Toch slaagde Anderlecht erin om voor het eerst sinds 15 september nog eens de nul te houden, Raman maakte in blessuretijd nog de 0-2. Eindelijk. Het gevolg is dat paars-wit voor het eerst sinds 2017 nog eens Europees overwintert, maandag in de trommel mag voor de loting en al zo’n 6,5 miljoen euro rijker is. Dat kan nog meer worden als in februari een leuke tegenstander als Qarabag, Trabzonspor of Larnaca uit de bus komt.

Al is dat nu nog niet de grootste zorg. Dat zijn wel de volgende wedstrijden tegen Antwerp, Lierse in de beker en Racing Genk. Het hoeft weinig betoog dat deze kwalificatie een heuse opsteker is met de goeie eerste helft als referentiepunt. De tweede vergeten we maar. Leg dat kunstgrasveld maar.