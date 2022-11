AA Gent met klinkende overwinning naar de barrages van de Conference League

AA Gent heeft gedaan wat het moest doen: winnen van Molde. De Buffalo’s waren in eigen huis met 4-0 veel te sterk voor de bezoekers dankzij doelpunten van Hjulsager, Godeau, Kums en Cuypers. Goed voor de tweede plek in Groep F en het daarbij horende ticket voor de barrages van de Conference League. Wie daar wint (tegen een derde van de Europa League), mag naar de 1/8ste finales.

Geen Cuypers in de Gentse basiself. De topschutter van de Buffalo’s kreeg rust, waardoor Depoitre aan de aftrap verscheen. Op links kreeg Salah dan weer de voorkeur op Nurio. Hjulsager en Hong begonnen dan weer in de pockets achter diepe spits Depoitre. Odjidja en Kums moesten voor het nodige evenwicht zorgen in het elftal.

Dat was buiten Okumu gerekend die in de openingsfase tot tweemaal toe balverlies leed en zo voor onrust zorgde in de Gentse gelederen. Het tekende de spanning die op deze wedstrijd zat voor de thuisploeg. Enkel een zege volstond voor Europees overwinteren en het voorkomen van een onrustige aanloop naar de Slag om Vlaanderen van zondag.

De keuze om Salah op de linkerwingback te posteren was best wel gewaagd maar de jonge Brusselaar lag wel aan de basis van de eerste noemenswaardige Gentse aanval maar Samoise kon er geen vervolg aan breien. Het was toen al duidelijk dat Gent de handen vol zou hebben aan een stug Molde dat er ook stevig de beuk in gooide. Samoise mocht dit al vlug aan den lijve ondervinden, de Gentenaar moest zelfs iets na het half uur al de strijd staken.

Foto: BELGA

Als de Noorse bezoekers dan toch eens een steekje lieten vallen, verzuimden de Buffalo’s het geschenk in ontvangst te nemen. Op een stilstaande fase dan maar. Ngadeu liep zich goed vrij op een hoekschop en kopte goed naar de grond maar de bal ging een half metertje naast. Depoitre werd ook nog eens goed in stelling gebracht door Hjulsager maar de Gentse spits kon niet goed timen en zag zijn kopbal hoog over gaan.

Het was tekenend voor de Gentse eerste helft. Boordevol goede intenties maar het samenspel vertoonde teveel horten en stoten. Kansen waren dan ook op de vingers van één hand te tellen. De beste mogelijkheid was uiteindelijk nog voor Nurio: Okumu verstuurde een puike voorzet vanop rechts maar de Angolees kopte onbegrijpelijk over. Langs de zijlijn groeide de onrust bij de Gentse fans.

Hjulsager slaat net na rust toe

In die eerste helft had AA Gent 64% balbezit maar slechts drie van de veertien doelpogingen waren ‘on target’. Efficiëntie, het was dit seizoen al wel vaker het euvel bij de Buffalo’s. De Gentse fans zetten zich bij aanvang van de tweede periode dan nog maar eens achter hun team en zorgden voor wat sfeer in de kletsnatte Ghelamco Arena. Wissels voerde Vanhaezebrouck halfweg nog niet door.

En Molde? De Noren beperkten zich hoofdzakelijk tot verdedigen. Dat deden ze niet onaardig. Tot Hong op het middenveld besloot om snel om te schakelen en Hjulsager aanspeelde. De Deen zag een opening en verraste de bezoekende doelman in de korte hoek (1-0). De ban leek gebroken maar de Noren gaven zich niet gewonnen. Lövik reageerde meteen maar besloot voorlangs.

Andrew Hjulsager kraakt de defensie van @Molde_FK! 🔓🇩🇰 pic.twitter.com/HiFvxsbb2t — Play Sports (@playsports) November 3, 2022

Aan de overkant konden Hong, Depoitre en Nurio in één en dezelfde fase de trekker niet overhalen waardoor het toch nog spannend bleef. Even later was het toch raak toen Depoitre een vrije trap van Kums tot bij Godeau devieerde en die verdubbelde de Gentse voorsprong. Plots swingde Gent als in de hoogdagen van 2015. Odjidja en Hjulsager waagden hun kans maar besloten nipt over de kooi van Karlström.

Missie volbracht, oordeelde Vanhaezebrouck en hij gooide drie nieuwe spelers in de strijd. Krachten sparen voor zondag, weet u wel. Molde ging nog wel op zoek naar een aansluitingstreffer en heel af toe voelde je als het ware de sluimerende onrust bij sommige Gentse spelers.

Europese overwintering komt nu wel heel dichtbij voor @KAAGent! ❄️🦬 pic.twitter.com/X4xqygLoP5 — Play Sports (@playsports) November 3, 2022

Dit mochten ze echter niet meer uit handen geven en dat gebeurde ook niet: regisseur Hong lanceerde Kums en die maakte het enig mooi af. 3-0, de boeken mochten dicht. Hauge dwong nog een lichte strafschop af. Cuypers twijfelde niet en zette die feilloos om: 4-0 en de Ghelamco Arena daverde nog eens ouderwets.

Sven Kums verzekert de Europese overwintering in stijl! 😎🥳 pic.twitter.com/NA9lJN8oPQ — Play Sports (@playsports) November 3, 2022

Hugo Cuypers zet het Gentse feestje nog wat extra kracht bij! 🔵⚪ pic.twitter.com/p23ioJsdFp — Play Sports (@playsports) November 3, 2022

Schoonheidsprijzen waren nochtans helemaal niet van tel in de huidige omstandigheden. De Europese kwalificatie des te meer. AA Gent blijft Europees actief en dat is na alle problemen van de voorbije weken zonder meer een opsteker voor de Gentse voetbalfamilie. Deze zege kan het begin van een nieuwe Gentse lente betekenen. Bevestiging is wel gewenst, bij voorkeur zondag al tegen Club Brugge.

Opstelling AA Gent: Nardi; Okumu, Ngadeu, Godeau; Samoise (33’ Nurio), Kums, Odjidja (83’ De Sart), Salah (71’ Hauge); Hjulsager (71’ Cuypers), Hong; Depoitre (71’ Owusu)

Opstelling Molde: Karlström; Hansen, Haugan, Risa; Knudtzon, Kaasa (63’ Eriksen), Mannsverk (73’ Hussain), Breivik, Lövik; Brynhildsen (73’ Grödem), Eikrem (63’ Fofana)

Doelpunten: 52’ Hjulsager 1-0, 62’ Godeau 2-0, 80’ Kums 3-0, 89’ Cuypers (strafschop) 4-0

Gele kaarten: Risa, Hjulsager, Lövik, Eriksen

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Sebastian Gishamer (Oostenrijk)