AA Gent heeft nog veel werk na verlies in Qarabag, verrassende Roef redt strafschop

Bijna 80 minuten lang hield AA Gent stand in een barkoud Baku. Toen moest Roef, die eerder na rust nog een strafschop stopte, zich toch gewonnen geven. Orban probeerde nog de gelijkmaker aan te tekenen maar finaal moesten de Buffalo’s toch nipt hun meerdere erkennen in de thuisploeg die dit seizoen nog niet verloor in eigen huis.

Het was donderdagavond allesbehalve gezellig toeven in winters Baku. Sneeuw, regen en wind zorgden ervoor dat de ‘City of Winds’, zoals de hoofdstad van Azerbeidzjan zichzelf in de markt zet, haar reputatie staande hield. Allesbehalve verrassend dus. De opstelling van AA Gent bevatte wel twee ‘surprises’ van Chef Hein. In doel startte Roef in plaats van Nardi die de laatste weken niet bepaald op topniveau acteerde.

Voor Roef was het meteen de eerste officiële partij sinds de bekerpartij op bezoek bij Dessel Sport, op 9 november. Achterin koos de Gentse coach bovendien voor Godeau op de linksachter, terwijl Okumu naar de rechtsbackpositie doorschoof. Hierdoor vormden Ngadeu en Torunarigha het centrale duo. Na amper acht minuten bezorgde Ngadeu zijn coach een eerste oprisping na een foute controle. Roef kwam meteen gevat tussen.

Gent liet zich in die openingsfase trouwens zeker niet pruimen. Aan de overkant miste Hong evenwel een unieke kans op de 0-1 na een puike voorzet van Orban. Een schoolvoorbeeld van de momentjes die je in een Europese uitwedstrijd moet grijpen. Qarabag bleef vrolijk aanvallen en toen Jankovic neerging in de Gentse zestien na een duel met Okumu schreeuwden de thuisfans vergeefs om een strafschop.

Foto: BELGA

Opnieuw snel naar de overkant. Orban hield knap twee man aan de praat en speelde fraai in op Kums die netjes breed legde op Castro-Montes, wiens schot in hoekschop werd geduwd door een toegesnelde Qarabag-verdediger. Toch kreeg Gent voor rust het spel onvoldoende onder controle waardoor de thuisploeg regelmatig vervaarlijk opdook in de buurt van Roef, zonder veel doelgevaar evenwel. Enkel Zoubier kon nog eens dreigen met een schot in het zijnet. Zo haalde Gent uiteindelijk al bij al vlot de rust met een 0-0-tussenstand.

Vanhaezebrouck zag dan ook geen reden om te wisselen. Meteen na rust pakte Sheydaev wel uit met een strak schot waar Roef wel raad mee wist. Even later was het ook alweer alle hens aan dek toen Gurbanli met de bal aan de haal ging. Ngadeu gooide zich in de baan van de bal en enkele momenten kwam de Poolse VAR tussenbeide. Een oude bekende van AA Gent. Vorig jaar was hij immers de ref bij de 1-0-nederlaag op bezoek bij PAOK.

Davy Roef maakt z'n naam als penaltyheld nog maar eens waar! 🦸‍♂️⛔ pic.twitter.com/xkT0Udyi8z — Play Sports (@playsports) February 16, 2023

Ref Al-Hakim bestudeerde de beelden. De Zweed vond dat Torunarigha wel degelijk de bal bewust met de hand raakte en wees vervolgens naar de stip. Een streng verdict, als u het ons vraagt. Sheydaev eiste de bal op maar Roef ontpopte zich nog maar eens tot penaltystopper en hield zo de nul op het bord. De keuze van Vanhaezebrouck voor de held van de bekerfinale tegen Anderlecht bleek meteen een gouden zet. Al moet ook wel gezegd dat de poging van Sheydaev niet bepaald indrukwekkend was.

Foto: BELGA

Qarabag versaagde niet en duwde de Buffalo’s in het vierde kwartier achteruit. De lokale doelman werd in die periode geen enkele keer op de proef gesteld. En toen sloeg het noodlot toe voor Castro-Montes. In een duel met Hüseynov blesseerde hij zich ernstig aan de enkel. De rechterflankspeler probeerde het nog even maar moest uiteindelijk toch gewisseld worden door Hjulsager.

Halfweg die tweede helft dan toch eens Gents doelgevaar maar Kums wist zijn kopbal niet de juiste richting mee te geven. Ondertussen leek Orban wel stilaan door zijn beste krachten heen te zitten en ook Cuyper had het knap lastig om telkens weer op te boksen tegen zijn persoonlijke bewakers. Zo konden de Buffalo’s na rust amper eens uit hun defensieve stellingen komen.

Qarabag liet de bal bovendien wel lekker rond gaan, waardoor de druk op de Gentse goal aanhield. En toen liep het alsnog mis. Roef trapte uit maar Qarabag onderschepte en Jankovic verstuurde meteen een levensgevaarlijke voorzet naar de tweede paal. Torunarigha ging voor één keer onder de bal door en Leandro Andrade trapte snoeihard binnen (1-0). Orban reageerde meteen maar zijn schot zeilde over.

.@KAAGent zal de Europese klus in eigen huis moet klaren! 🇪🇺😬 pic.twitter.com/RHrlilLIhv — Play Sports (@playsports) February 16, 2023

Vanhaezebrouck bracht met Depoitre, Nurio en Marreh nog drie frisse spelers tussen de lijnen. Qarabag speelde de partij evenwel volwassen uit en blijft zo dit seizoen ongeslagen in eigen huis. Zoubir leek de terugmatch zelfs overbodig te maken maar zijn poging ging in extremis voorlangs. Even later trapte Xhixha zelfs nog op de lat en in de toegevoegde tijd belette Roef ook nog eens Xhixha het scoren. Gent leeft nog maar beseft dat het volgende week een hele kluif wacht om dit Qarabag uit te schakelen.

Qarabag: Gugeshashvili; Vesovic, Mustafadze, Hüseynov, Jafarguliyev; Julio Romão, Jankovic (90’ Richard Almeida); Sheydaev (78’ Xhixha), Leandro Andrade (78’ Benzia), Zoubir, Gurbanli (66’ Diakhaby)

AA Gent: Roef; Okumu (90+2’ Fofana), Ngadeu, Godeau (86’ Nurio), Torunarigha; Castro-Montes (60’ Hjulsager), Kums (86’ Marreh), De Sart, Hong; Cuypers (86’ Depoitre), Orban

Doelpunten: 78’ Leandro Andrade 1-0

Gele kaarten: 51’ Torunarigha, 71’ De Sart, 90’ Marreh, 90’ Xhixha

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Al-Hakim (Zwe)