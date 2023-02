Sombere week voor het Belgisch voetbal: Anderlecht slikt zure nederlaag tegen Ludogorets na zwakke start

Wij adviseerden Anderlecht om nog te genieten van deze Europese campagne. Alleen heeft paars-wit dat nagelaten tegen Ludogorets. Na een zwak begin stond het snel 1-0 achter en dat werd ondanks verwoede pogingen niet meer goedgemaakt. De kwalificatie is nog niet verloren, maar volgende week in Brussel wordt het wel een zware dobber.

Er zit een Ludo in elk van ons, maar er schuilt zeker een Ludo in Ludogorets. Wat een driftig ploegje was me dat, zeg. Zoals die begonnen. Paars-wit had in de Jupiler Pro League 10 op 12 gepakt, maar dit was niet zoals Oostende, STVV of Seraing dat naïef of afwachtend voetbalde. Het begin van de Bulgaren was snel, gretig en flitsend, waardoor de Brusselaars afzagen. Het is de stap die Anderlecht toch dringend eens moet zetten: winnen van een sterke ploeg.

Oké, de competitie primeert, waardoor Brian Riemer in de Huvepharma Arena roteerde, maar het was toch niet de bedoeling om zoveel sterretjes te zien in het openingskwartier. De tegenstanders kwamen van overal en het paars-witte middenveld met Diawara en Arnstad was nergens. Het wordt alsmaar duidelijker dat Amadou Diawara de hoge verwachtingen niet/nooit kan inlossen. De spitsen van Ludogorets waren sneller en doken keer op keer in de rug van de bezoekende defensie. Gelukkig werd de sterke spits Thiago twee keer afgevlagd voor buitenspel, maar bij een nieuwe voorzet knikte de Braziliaan wel raak. Anderlecht zette de aanvaller op hun scoutingslijstje voor volgende zomer.

Happy birthday

Paars-wit liep zo meteen achter de feiten aan. Dat lag wellicht ook een beetje aan de aanpak. Riemer en co. leken naar hier afgereisd om voorzichtig te voetballen met het oog op de terugmatch. Veel passes gingen achteruit, waarna steevast de lange bal werd gespeeld. Dat is sinds kort wel vaker het recept op verplaatsing, maar draait RSCA niet beter als er goed gevoetbald wordt? Spits Slimani werd amper bereikt en begon te zeuren tot hij geel kreeg. De bezoekers ontsnapten nog een paar keer omdat de Bulgaren te egoïstisch waren.

Foto: BELGA

Voor zijn 61ste verjaardag had voorzitter Wouter Vandenhaute een opwindender cadeautje verwacht. De fans zongen eerst happy birthday, waarna ze hem toch weer buiten riepen. Gelukkig wilde Verschaeren er nog iets van maken. De spelverdeler zette wat acties op het getouw, maar dat leverde geen doelpunt op. Pas toen Dreyer de paal trof en Arnstad plots alleen stond in de box gingen alle alarmen bij Ludogorets af. Helaas verknoeide de Noorse tiener het. Arnstads bijdrage is eveneens te beperkt, want zijn balverlies lag ook al aan de basis van de tegengoal.

De innerlijke Ludo bij de thuisploeg was ondertussen wel getemd en Anderlecht nam het heft in handen, maar Debast verstuurde dit keer te veel zwakke passes en de offensieve impact ontbrak. Naast ons in de perstribune probeerde Jesper Fredberg samen met de videoanalisten bij te sturen. Beneden aan de dug-out gooide Brian Riemer met Refaelov, Ashimeru en Raman meer ervaring en voetballend vermogen in zijn elftal.

Foto: EPA-EFE

Dat hielp en verhoogde het balbezit tot 68 procent. Alleen blijft scoren o zo moeilijk. Raman vuurde een goeie kans naast na een een-tweetje met Ashimeru naast en stoot daarna bij een uitbraak op doelman Sergio Padt. Bij de Bulgaren zat iedereen erdoor en de data-analisten op de tribune adviseerden om de snelle Moussa N’Diaye in te brengen. Riemer koos voor de rappe Angulo.

Death list

Maar Anderlecht is jammer genoeg (nog) geen serial winner noch een serial killer. In het voorjaar maakte het Silke Borg wel af, maar dat was een iets gewilliger slachtoffer. Ludo Gorets staat nu op hun death list, maar die biedt stevig weerwerk. Gelukkig is er nog terugmatch in het Lotto Park, waarin met deze stand nog één en ander mogelijk is. Dat is voor volgende week, want nu nam RSCA de nachtvlucht naar huis om zondag Kortrijk te bekampen. Eén ding moet het volgende donderdag in de Conference League onthouden: dit is niet Janneke en Mieke maar wel de Ludo.