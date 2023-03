Anderlecht houdt Villarreal in bedwang na geweldige knal van Anders Dreyer

Anderlecht heeft vertrouwen getankt voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge. Het speelde 1-1 tegen Villarreal en houdt zo de kansen gaaf in de terugwedstrijd in Spanje volgende week. Al had er voor paars-wit misschien meer in gezeten.

Een achtste finale in de Conference League, maar Villarreal spaarde een pak spelers met het oog op het competitiewedstrijd komend weekend in de strijd om… Europees voetbal. De Spanjaarden deden het zonder Raul Albiol, Pau Torres, Gerard Moreno en Giovani Lo Celso, toch vier namen die bij de modale voetballiefhebber een belletje doen rinkelen. Om een idee te geven: de spelers op de bank bij Villarreal (189 miljoen euro) zijn volgens Transfermarkt dubbel zoveel waard als die die in de basis (92,7 miljoen euro). Ter vergelijking: de basiself van Anderlecht is 47,25 miljoen euro waard. Daarin geen Sardella, Ashimeru en Slimani, wel N’Diaye, Refaelov en Raman.

Murillo weg

Die laatste opende al snel de score, al was hij iets te gretig diep gelopen op de goeie lange bal van Debast: het doelpunt van Raman werd terecht afgekeurd. In het openingskwartier was het vooral aftasten langs beide kanten. Chukwueze schoot op Verbruggen, op de tegenaanval deed Raman hetzelfde op Reina. Op het half uur kwam Villarreal – vrijwel uit het niets – op voorsprong. Chukwueze legde de bal tot bij de volledig vrijstaande Trigueros, die rustig kon controleren en binnen schieten. Murillo? Nergens te bespeuren. Al nam er ook niemand zijn positie over toen hij in de aanval was.

Geen rood

Anderlecht probeerde wel, maar Villarreal loste het al snel op ervaring op. Doelpuntenmaker Trigueros kreeg geel, flirtte met een tweede geel karton een minuut later, maar de Poolse ref liet begaan. De Anderlecht-spelers begonnen zich duidelijk te enerveren toen nadien de ene na de andere Spanjaard tegen de grond ging.

Na rust bleven de bezoekers de partij onder controle houden. Paars-wit probeerde wel, maar tot open kansen kwamen ze niet. Aan de overkant was een attente Verbruggen nodig om een poging van Alex Baena in hoekschop te duwen. Maar plots was de gelijkmaker er: Amuzu kreeg veel ruimte, speelde Dreyer aan en die zwabberde de bal vanop ruim twintig meter voorbij Pepe Reina.

Wat een manier om @rscanderlecht terug in de match brengen! ???? pic.twitter.com/9tObx3EalI — Play Sports (@playsports) March 9, 2023

Spaanse kwaliteitsinjectie

Anderlecht rook bloed – en Villarreal onraad: ze brachten er met Gerard Moreno en Yeremi Pino voor 73 miljoen marktwaarde aan spelers in. Riemer antwoordde: hij bracht er Stroeykens en Slimani in. De Algerijn kopte direct in de handen van Reina. Villarreal – waar ondertussen ook Lo Celso tussen de lijnen kwam – plooide terug, al kon Anderlecht in de ondertussen gietende regen geen uitgespeelde kansen meer versieren.

Hoe dan ook tankt Anderlecht vertrouwen voor de belangrijke wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge én houdt het de kansen gaaf op een mogelijke kwartfinale in de Conference League.

RSC Anderlecht: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye (86’ Sardella), Diawara, Verschaeren, Refaelov (73’ Ashimeru), Dreyer (86’ Angulo), Amuzu (65’ Stroeykens), Raman (65’ Slimani)

Villareal: Reina, Foyth, Mandi, Cuenca Barreno, Mojica, Parejo, Alex Baena (73’ Lo Celso), Trigueros (73’ Terrats), Chukwueze (58’ Pino), Morales (73’ Jackson Nicolas), Pascual (58’ Gerard Moreno)

Doelpunten: 28’ Trigueros (Chukwueze) 0-1, 57’ Dreyer (Amuzu)

Gele kaarten: 37’ Trigueros

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Bartosz Frankowski (Pol)